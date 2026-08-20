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الشيباني: مطار أبو الظهور تحت السيادة السورية وسيظل كذلك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشيباني: مطار أبو الظهور تحت السيادة السورية وسيظل كذلك

الشيباني
الشيباني

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي يقع تحت السيادة السورية وسيبقى كذلك، نافياً وجود ترتيبات لإقامة قاعدة عسكرية تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في الموقع، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار خلال الأيام الماضية.

وقال الشيباني، في تصريحات تناول فيها الاتصالات التي سبقت الضربة الإسرائيلية، إن دمشق أوضحت للجانب الإسرائيلي عدم وجود خطة سورية ـ تركية لإنشاء وجود عسكري دائم في أبو الظهور، معتبراً أن القصف الإسرائيلي لم يكن مبرراً. وأكد أن الموقع جزء من الأراضي السورية، وأن التعامل معه يجب أن يتم في إطار احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وتأتي تصريحات الوزير السوري بعد تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على قاعدة أبو الظهور في 18 أغسطس، في هجوم قالت مصادر سورية إنه استهدف مدارج ومنشآت داخل الموقع، وأسفر عن أضرار مادية دون تسجيل ضحايا.

وبررت إسرائيل العملية بمخاوف من احتمال وجود عسكري تركي في القاعدة، معتبرة أن ذلك قد يشكل تهديداً لمصالحها الأمنية.

لكن أنقرة رفضت هذه الرواية، ووصفت المبررات الإسرائيلية بأنها غير مقبولة، مؤكدة دعمها لسوريا ورفضها أي خطوات تمس سيادتها.

 كما انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك الضربة، واعتبرها تصعيداً غير ضروري، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إنشاء آلية لتجنب الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا وسوريا.

وكشفت وكالة رويترز أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى اتصالاً مع الشيباني في 14 أغسطس، أي قبل أربعة أيام من الضربة، وتركزت المحادثة على المخاوف الإسرائيلية من تنامي الدور العسكري التركي في سوريا.

وتعكس تصريحات الشيباني تمسك دمشق برسالة واضحة مفادها أن أي ترتيبات أمنية أو عسكرية داخل الأراضي السورية يجب أن تتم عبر الحكومة السورية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتداخل المصالح الإسرائيلية والتركية والأميركية في الملف السوري.

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