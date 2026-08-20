قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد أم تفاوض.. إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟
وفاة والدة ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه
«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة
تسلا تقترب من تشغيل «سايبر كاب» ذاتية القيادة في تكساس
حكم إخراج الرجل زكاة ماله لعلاج مطلقته المحتاجة؟.. الإفتاء تجيب
فابريزيو رومانو يثير حماس الجماهير: هل أنتم مستعدون لـ حمزة عبد الكريم؟
فابريزيو رومانو: حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة في المستقبل
ترامب يتوعد إيران بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» بعد فشلها في اغتنام فرصة التفاوض
ترامب يصعّد ضد إيران: عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران
معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتوعد إيران بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» بعد فشلها في اغتنام فرصة التفاوض

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلناً عن حملة اقتصادية واسعة قال إنها ستكون بمثابة «يوم الإنزال الاقتصادي»، وذلك في أحدث تطور ضمن المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تعثر المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إيران أخفقت في استغلال فرصة وصفها بأنها الأكبر للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معلناً بدلاً من ذلك ما وصفه بـ«أقسى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة».

 وأوضح أن السياسة الجديدة ستقوم على «حرب اقتصادية وعزل» لإيران على نطاق غير مسبوق.

ووجه الرئيس الأمريكى تحذيراً مباشراً إلى الدول والشركات والمؤسسات التي تساعد طهران في تجاوز العقوبات، مؤكداً أن أي جهة توفر شرياناً اقتصادياً لإيران قد تواجه «عواقب اقتصادية هائلة».

وتشمل الحملة، وفق ما ورد في التصريحات الأمريكية، استهداف قنوات تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشبكات الصرافة، وخطوط المبادلة المالية، وسجلات السفن، والشركات التي تستخدم كواجهات للالتفاف على العقوبات.

ويأتي التصعيد الاقتصادي بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في تفاهم سابق بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وكان التفاهم يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وفتح الطريق أمام تسوية أوسع، إلا أن الخلافات بشأن الملف النووي والعقوبات والوضع في مضيق هرمز حالت دون تحقيق تقدم مستدام.

وتواجه إيران بالفعل ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مع تضرر بنيتها التحتية وتراجع حركة التجارة وارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة، فيما أدى الصراع والقيود المفروضة على حركة الملاحة إلى زيادة الضغوط على الواردات والموارد المالية.

وبذلك، تبدو رسالة ترامب الجديدة محاولة لنقل الضغط على طهران من ساحات المواجهة العسكرية إلى المجال الاقتصادي الدولي، عبر تضييق منافذ التجارة والتمويل والطاقة، مع توسيع دائرة الدول التي قد تتحمل كلفة التعامل مع إيران. ويظل نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطاً بقدرة واشنطن على تنفيذ العقوبات وإقناع حلفائها وشركائها بالانضمام إلى حملة العزل الاقتصادي.

ترامب ايران عقوبات اقتصادية طهران امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

مباراة الأهلي وبرشلونة

مواجهة تاريخية.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة

إجازة المولد النبوي

قرار «الوزراء» بشأن الترحيل.. تفاصيل إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص 2026

بالصور

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد