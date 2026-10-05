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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي يكشف كواليس التجربة الودية بين مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
شيماء جمال

خسر المنتخب المصري الأول لكرة القدم تجريبه الودي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في مباراة شهدت تجربة العديد من العناصر الأساسية والبديلة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وفي هذا السياق كشف الناقد الرياضي جمال الزهيري في مداخلة هاتفية عن أبرز مكاسب ورسائل المباراة الودية.

وقال الزهيري خلال برنامج من ماسبيرو إن المنتخب المصري قدم أداءً جيداً وصنع العديد من الفرص المحققة على مدار الشوطين، إلا أن الأزمة تمثلت في غياب الفاعلية وغياب إنهاء الهجمات واستغلال الفرص أمام المرمى.

وأشار إلى أن منتخب جنوب إفريقيا اعتمد على التحول السريع من الدفاع للهجوم والمرتدات في أضيق الحدود، ونجح في استغلال خطأ واضح وعدم تفاهم بين حارس المرمى مصطفى شوبير وقلبي الدفاع، مشدداً على أن هذا الخطأ لا يقلل من مستوى شوبير المتميز.

قارن الزهيري أحداث المباراة بسيناريو مواجهة الفريقين في بطولة أمم إفريقيا 2019 باستاد القاهرة، حيث تكون السيطرة لمصر وتقتنص جنوب إفريقيا الفوز من فرصة واحدة، مؤكداً أن المباريات القوية بين المستويات المتقاربة تُحسم بالقدرة على استغلال "ربع فرصة".

وشدد على ضرورة تعلم اللاعبين كيفية التعامل مع التوتر العصبي والالتحامات القوية في الدقائق الأخيرة، موضحاً أن الخروج عن الهدوء يخدم المنافس ويضر بالمنتخب المصري الذي يحتاج لكل دقيقة للعودة في النتيجة.

واختتم الزهيري حديثه بالإشارة إلى أن مثل هذه التجارب القوية أمام منتخبات متقاربة في المستوى تُعد أفضل بكثير للجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن من تحقيق انتصارات عريضة أمام منتخبات ضعيفة، للوقوف على الأخطاء ومعالجتها مستقبلاً.

المنتخب المصري جنوب إفريقيا حسام حسن ناقد رياضي من ماسبيرو

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