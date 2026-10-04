لميس الحديدي: ماتش جنوب أفريقيا اختبار مهم لـ منتخب مصر

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب أفريقيا على استاد القاهرة، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا اختبار معهم لمنتخب مصر ومديره الفني حسام حسن، مشيرة إلى أن مدرب جنوب إفريقيا معروف للجميع، وهو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، الذي حقق مع الفريق دوري أبطال إفريقيا مرتين.

وأكدت أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا جدًا للمنتخب المصري، معربة عن أمنيتها في أن يضع اللاعبون جميع الخلافات والمشكلات جانبًا ويركزوا في المباراة، على أن يتم الحديث عما سيحدث بعد ذلك.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ التشكيل كما قيل قبل يومين لا يضم محمد صلاح، معربة عن عدم معرفتها ما إذا كان غيابه جاء بناءً على اتفاق مسبق أم لا، مشيرة إلى أن هيثم حسن يغيب بناءً على توصية من الجهاز الطبي، والمتابعة ستتواصل لمعرفة ما سيحدث خلال المباراة، مع نقل الأخبار طوال الحلقة.

وأشارت إلى أن المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا تمثل اختبارًا مهمًا للمنتخب المصري، مجددة أمنيتها في أن يركز اللاعبون على المباراة ويتركوا الخلافات والمشكلات جانبًا، قبل تقييم ما سيحدث بعد انتهاء اللقاء.