كريستوف بولسكي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا خاطئًا

قال كريستوف بولسكي، مدير برنامج استراتيجية أوروبا بالمجلس الأوروبي، إن الحديث عن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي يتطلب التوقف عند الأسباب التي دفعت المملكة المتحدة إلى مغادرة التكتل قبل نحو عشر سنوات، مشيرًا إلى أن تداعيات هذا القرار، خصوصًا على مستوى التجارة، أصبحت أكثر وضوحًا خلال السنوات الماضية.

وأضاف بولسكي خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا اتضح لاحقًا أنه أضر بمصالح البلاد، لا سيما في المجال التجاري، مشيرًا إلى أن التطورات المتعلقة بالأمن والسياسة الأوروبية أظهرت في المقابل أهمية التعاون بين الدول الأوروبية.

وأوضح أن رئيس الوزراء البريطاني أبدى في خطابه الأخير استعدادًا لفتح نقاش بشأن مستقبل علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن مجرد طرح هذا النقاش قد يمنح مؤيدي العودة أملًا، لكنه لا يعني أن عودة بريطانيا ستتم خلال العام المقبل أو الذي يليه.

وأشار إلى أن فتح مفاوضات رسمية بشأن عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي سيستلزم الدخول في نقاشات مع الدول الأعضاء الـ27، وهو ما يجعل العملية طويلة ومعقدة، لافتًا إلى أن بعض الدول قد لا تمانع عودة بريطانيا، إلا أن ذلك سيظل مشروطًا بالتفاوض على مجموعة من الشروط والترتيبات.

وتابع أن الموقف الفرنسي سيكون عاملًا مهمًا في أي مسار مستقبلي، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يدعم عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تغير القيادة السياسية في فرنسا قد يؤدي إلى اختلاف الموقف من ملف التوسع الأوروبي والعلاقات مع المملكة المتحدة.