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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتابع خطة مشروعات مديريتي الشئون الصحية والإسكان والمرافق

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الشئون الصحية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة ، وذلك في إطار متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، بما يسهم في تطوير المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة،و اللواء دكتور طارق البحيري السكرتير العام المساعد،و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، و المهندسة عايدة الرفاعي مديرة مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، إلى جانب ممثلي مديريتي الصحة والإسكان والمرافق والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والأعمال المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية و أيضاً  المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتي شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، من بينها أعمال مشروع مبني مديرية الشؤون الصحية،و مستشفى السرو ومستشفى الروضة ومستشفى دمياط العام، و مستشفي الزرقا و معمل الرصد البيئي إلى جانب قسم الحميات بفارسكور ومجمع الأمراض المتوطنة، و مشاريع التأمين الصحي (مستشفي عزبة البرج)، فضلًا عن متابعة أعمال الحماية المدنية بمدينة رأس البر.

كما تناول الاجتماع نسب الإنجاز وموقف تسليم الأعمال التي تم الانتهاء منها، والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال المشروعات المتبقية، إلى جانب مناقشة المقايسات والأعمال المطلوبة لدفع معدلات التنفيذ.

و في ختام الاجتماع وجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات المطلوبة، بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات المخصصة ويدعم جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي الخطة الاستثمارية

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