استقبال 13 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24908 طن تشمل : 3500 طن جبس معبأ و 3090 طن مولاس و 3500 طن علف و 8105 طن يوريا و 6713 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36160 طن تشمل : 19062 طن ذرة و 9233 طن خردة و 7865 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 266 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 539 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3508 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 1732 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4847 حركة .