قافلة طبية مجانية بقرية السنانيه مركز دمياط .. تفاصيل

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط قافلة طبية مجانية بقرية السنانيه مركز دمياط تحت إشراف النائب علي السيد كيوان، أمين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وبرعاية النائب وليد صلاح التمامي، أمين الحزب بمركز الزرقا عضو مجلس الشيوخ، وبحضور النائب نادر الداجن، أمين أمانة العمل الأهلي بالأمانة المركزية، عضو مجلس النواب.

وجاءت القافلة التي نظمتها أمانة الحزب بالتعاون مع الأستاذ الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد المصري بشربين، والدكتور محمد عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وذلك في إطار جهود الحزب لتوفير الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة إقبالًا من أهالي القرية والمناطق المحيطة، حيث استفاد من خدماتها نحو 480 حالة، من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، إلى جانب صرف الأدوية والعلاج بالمجان.

مناقشة احتياجات القرية

وعقب انتهاء أعمال القافلة، عقد نواب حزب مستقبل وطن لقاءً مع أهالي قرية السنانيه، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة احتياجات القرية وأبرز الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، بما يدعم التواصل المباشر مع الأهالي والعمل على بحث سبل التعامل مع مطالبهم.

وتأتي القافلة ضمن جهود حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط في دعم منظومة الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمستحقين بالقرب من محل إقامتهم.