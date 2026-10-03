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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس الشعب الصومالي: مستقبل شرق أفريقيا يعتمد على تعاون إقليمي قوي وبرلمانات فاعلة

رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي
رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي، ورئيس جمعية رؤساء برلمانات دول شرق أفريقيا، عبد القادر محمد نور جامع، أن مستقبل مجتمع شرق أفريقيا يعتمد على تعاون قوي، ومؤسسات صلبة، وبرلمانات تعمل بفاعلية لتحقيق مصالح وتطلعات شعوبها، مؤكداً مجدداً التزام الصومال بلعب دورها الكامل في تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال ترؤس "جامع" الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء برلمانات دول شرق أفريقيا، الذي عُقد في مدينة أروشا التنزانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون البرلماني، وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الخبرات، وضمان أن يودي اندماج شرق أفريقيا إلى فوائد ملموسة لشعوب المنطقة .

وأشار رئيس مجلس الشعب الصومالي، في كلمته، إلى التقدم الذي أحرزه المجلس، لا سيما في مجالات بناء الدولة،والمصادقة على دستور الجمهورية، والأمن وسيادة القانون، وإدارة المالية العامة، فضلاً عن التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن مجلس الشعب قد وافق على أكثر من 56 قانوناً و18 قراراً.

وأعرب "جامع" عن سعادته في استعداد الصومال لاستضافة الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء برلمانات مجموعة شرق أفريقيا، والذي سيُعقد في العاصمة مقديشيو أواخر شهر يناير من عام 2027.

رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي رئيس جمعية رؤساء برلمانات دول شرق أفريقي عبد القادر محمد نور جامع

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