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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر تفاصيل شهادة مفتش مكافحة المخدرات في حيازة عمال لـ11 كيلو حشيش بالمعصرة

متهم
متهم
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الواردة بالتحقيقات مع 3 عمال تاجروا في جوهر الحشيش المخدر وضبط بحوزتهم 11 كيلو مخدرات وقاوموا السلطات في المعصرة بالقاهرة. 

شهد العقيد شرطة الحسن طاهر حسن البنا، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات أنه على اثر معلومة وردت له من مصدره السري بقيام المتهم الأول بالاتجار في المواد المخدرة انتقل الى حيث ايقن مكان تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة بناءا على اتفاق مسبق مع مصدره.

وأضاف أنه ابصر المتهم الأول ممسكا بيده حقيبه توجه صوبه وتقابل معه وابدي له رغبته في شراء قطعه للحشيش المخدر نظير مبلغ مالي اظهره له فاخرج المتهم الأول قطعة الحشيش المخدر من تلك الحقيبة وقدمها له وما أن تيقن من انها للحشيش المخدر ضبطه واستخلص الحقيبة منه وبفحصها تبين انها تحوي قطع للحشيش المخدر.

وأشار إلى انه بتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول ومفتاح مركبة آلية ارشده اليها فضبطها وبمواجهته عزي قصده الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، واضاف المتهم ان مصدر تحصله على تلك المواد المخدرة هو المتهم الثاني وباجرائه تحرياته التكميلية اكدت صحة قيام المتهم الثاني بحيازة المواد المخدرة المضبوطه مع الأول للاتجار بها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 779 لسنة 2026 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 1570 لسنة 2026 كلي حلوان وأشرف عليها المستشار هشام رفعت المحامي العام الأول لنيابات حلوان الكلية قيام «أحمد .م»، 24 سنة، عامل، «شريف .أ»، 25 سنة، عامل، «محمود .أ»، 27 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، أحرز الأول والثاني جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاوم المتهمان الثاني والثالث الضابط أحمد سمير، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات حال كونه أحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته لمنعه من ضبطهما متلبسين بجريمتهما وكان ذلك بان أشهرا سلاحهما الأبيض في مواجهته إلا أنهما لم يبلغا مقصدهما وتمكن من ضبطهما.

وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين الثاني والثالث «مطاوي قرن غزال» دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

صدى البلد مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحشيش مخدرات

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