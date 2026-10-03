محمل طلاب في الصندوق.. القبض على سائق سيارة نقل بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل بعض طلاب المدارس بالصندوق الخلفى حال سيره بأحد الطرق بالسويس معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 30/ سبتمبر المنقضى على النحو المشار إليه حال سيره بدائرة قسم شرطة عتاقة، تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.