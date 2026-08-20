ناتالي هارب.. المساعدة الأكثر قرباً من ترامب تثير اهتمام واشنطن

أثارت ناتالي هارب، المساعدة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية خلال الأيام الأخيرة، بعدما برز حضورها المتكرر إلى جانبه داخل البيت الأبيض وفي رحلاته الرسمية، إلى جانب الدور الذي تؤديه في إدارة جانب من تواصله اليومي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتشغل هارب موقعاً قريباً من الرئيس، إذ يقع مكتبها بالقرب من المكتب البيضاوي، وتشارك في عدد من الاجتماعات والرحلات الرئاسية، بينما تتولى في أحيان كثيرة إعداد منشورات ترامب على منصة «تروث سوشيال» ونشرها بتوجيه مباشر منه.

كما تنتمي إلى دائرة محدودة من مساعديه الذين يملكون وصولاً مباشراً إلى حساباته على المنصة.

حارسة البوابة

وبحسب تقارير إعلامية أميركية، تحولت هارب إلى حلقة وصل مهمة بين ترامب وعدد من الأشخاص الراغبين في الوصول إليه، حتى وصفها بعض المطلعين على أجواء البيت الأبيض بأنها «حارسة البوابة» إلى الرئيس. ويُقال إنها تعرض عليه معلومات ومواد مختلفة، وتوفر له بسرعة ما يحتاج إليه من بيانات أو أرقام اتصال خلال الاجتماعات.

وتقول مصادر مطلعة إن هارب لا تتبع إدارياً، في بعض مهامها، لعدد من المسؤولين التقليديين في البيت الأبيض، بل تتلقى توجيهاتها مباشرة من ترامب، وهو ما أثار تحفظات لدى بعض العاملين، خصوصاً عندما تتجاوز بعض القنوات الرسمية المعتادة في تمرير المعلومات.

علاقة هارب وترامب

وتعود علاقة هارب بترامب إلى سنوات، بعدما ظهرت كإحدى الشخصيات المحافظة المؤيدة له، قبل أن تعمل في شبكة «وان أميركا نيوز نتورك» بين عامي 2020 و2022.

ثم انتقلت للعمل ضمن فريق ترامب، ورافقته لاحقاً في أنشطته السياسية وحتى خلال وجوده في منتجع مار إيه لاغو.

كما عُرفت هارب بولائها الشديد للرئيس، وهو ما أكده شقيقها بريستون، الذي قال في تصريحات إعلامية إن إعجابها بترامب يعود إلى فترة طويلة، وإن هذا الولاء كان أحد أسباب قربها المستمر منه.

وفي المقابل، أثار نفوذها داخل الدائرة المحيطة بالرئيس انتقادات وتساؤلات، خصوصاً بشأن طبيعة المواد التي تصل إليه عبرها ومدى اعتماد الإدارة على القنوات الرسمية في نقل المعلومات.

ورغم ابتعادها النسبي عن الأضواء، أصبحت هارب خلال الفترة الأخيرة شخصية لافتة في المشهد السياسي الأمريكي، بعدما تحولت صورها ومقاطع ظهورها المتكرر إلى جانب ترامب إلى مادة واسعة التداول على منصات التواصل الاجتماعي، لتتجاوز شهرتها حدود كونها مجرد مساعدة تنفيذية للرئيس.