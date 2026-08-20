قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناتالي هارب.. المساعدة الأكثر قرباً من ترامب تثير اهتمام واشنطن
300 ألف شخص.. خطة من بن غفير لتوسيع حمل السلاح بين الإسرائيليين
حق إنهاء الحياة.. فرنسا تقر قانونا للمساعدة على الموت
إعلام إيراني: السيطرة على ناقلة نفط إماراتية واقتيادها إلى بندر عباس
أكسيوس: الجيش الأمريكي يدير ممراً سرياً لنقل النفط عبر مضيق هرمز
البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية
كفاح لا ينسى.. النصب التذكاري في مصر شاهد على قصة تأسيس الجيش الليبي
كيفية صلاة الحاجة وحكمها شرعًا .. دار الإفتاء تكشف طريقة أدائها
جاستن توماس: لا توجد أهداف أو استراتيجية واضحة لترامب منذ بداية الحرب الإيرانية
قانون مثير للجدل.. البرتغال تحظر النقاب في الأماكن العامة وغرامات للمخالفين
بالأسماء.. حركة قضائية جديدة في مجلس الدولة للعام 2026 /2027
هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

300 ألف شخص.. خطة من بن غفير لتوسيع حمل السلاح بين الإسرائيليين

بن غفير
بن غفير
القسم الخارجي

أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية ليشمل تسع تجمعات سكنية صغيرة في محيط تل أبيب، في أحدث خطوة ضمن سياسة حكومية تهدف إلى زيادة عدد المدنيين الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح.

وبحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تشمل القائمة الجديدة كفار حباد، وتسفريا، ومشمار هشيڤا، وزيتان، ونير تسفي، وحيمد، وياغل، وأحيعيزر، وجانوت. ويختلف حجم هذه التجمعات، إذ يبلغ عدد سكان كفار حباد نحو سبعة آلاف نسمة، بينما تضم جانوت قرابة 500 نسمة، في حين يقترب عدد سكان معظم التجمعات الأخرى من ألف نسمة.

وتأتي الخطوة في سياق سياسة يتبناها بن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي، تقوم على توسيع دائرة المدنيين المؤهلين للحصول على تراخيص السلاح، خصوصاً بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من ارتفاع حاد في الطلب على الأسلحة الشخصية.

وتشير بيانات نشرتها «جيروزاليم بوست» في مطلع أغسطس إلى أن عدد مالكي الأسلحة في إسرائيل اقترب من 300 ألف، مقارنة بنحو 150 ألفاً قبل اندلاع الحرب، فيما ارتفع خلال عام 2026 عدد التجمعات المؤهلة للحصول على تراخيص السلاح بمقدار 126 تجمعاً.

 كما حصل أكثر من 280 ألف مواطن على تراخيص شخصية منذ توسيع الإصلاحات.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يوسع فيها بن غفير معايير الترخيص؛ ففي مارس الماضي، أعلن إتاحة الحصول على تراخيص لسكان جميع الأحياء اليهودية في القدس، في قرار شمل نحو 300 ألف شخص في 41 حياً.

ويرى مؤيدو السياسة أن زيادة حيازة المدنيين للسلاح تعزز قدرتهم على التعامل مع الهجمات الأمنية، بينما أثارت هذه الإجراءات انتقادات ومخاوف بشأن تداعيات انتشار الأسلحة على الأمن الداخلي واحتمال إساءة استخدامها، خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية والسياسية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وبذلك، يعكس القرار الجديد استمرار نهج بن غفير في تحويل حيازة السلاح المدني إلى أحد محاور سياسته الأمنية، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مناطق جديدة داخل إسرائيل.

بن غفير اخبار العالم اسرائيل الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تسلا نيويورك 2026

تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

لامبورجيني

لامبورجيني تحسم الجدل.. لا عودة للفتيس اليدوي

بالصور

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:
طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد