قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثالث| أسعار الذهب في مصر تستقر عند هذا المستوى.. وعيار 21 مفاجأة
تفاصيل وشروط قروض "الأوقاف" للعاملين بالوزارة وموظفي الحكومة
رسميًا.. أيوب بوعدي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2026
إيطاليا تواجه تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة
صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا بمحافظة تعز
سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي
نجاح طبي جديد بمستشفى العاصمة الجديدة.. إعادة زراعة طرف علوي مبـ.تور بالكامل
القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا غرب تعز
القومية للأنفاق تكشف حقيقة وجود أعطال أو تسريب غاز في الخط الثاني للمترو
وكيل كيروش يكشف عن مفاوضات مع منتخب البحرين.. وموقفه من تدريب الوداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا غرب تعز

قوات الجيش اليمني
قوات الجيش اليمني
خاطر عبادة

أفادت وكالة الأنباء اليمنية نقلاً عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا غربي محافظة تعز.

وقال المصدر إن القوات اليمنية تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على المدينة بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسر عدد من عناصرها، فيما تواصل القوات ملاحقة العناصر الفارة وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت المحررة وتأمينها.

تقدم في 5 جبهات وعمليات نوعية في صنعاء

وأفاد مراسل الإخبارية بأن القوات اليمنية تتقدم في 5 جبهات في تعز ومأرب وحجة، وتقترب من معسكر "خالد" في مدينة المخا.

وأضاف أن القوات الجوية اليمنية نفذت عمليات نوعية في صنعاء استهدفت معسكرات "فج عطان" و"نقم" و"النهدين"، واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ في العاصمة، إضافة إلى قطع إمدادات الميليشيا جنوب تعز.

مقتل 371 حوثياً وأسر 32 في معركة تحرير باب المندب

أفادت قناة العربية بأن الحصيلة الأولية لخسائر ميليشيا الحوثي في معارك جبهة باب المندب بلغت مئات القتلى والأسرى.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 371 عنصراً من الميليشيا وأسر 32 آخرين خلال المواجهات.

وأوضحت أن هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع في ظل استمرار عمليات الحصر الميداني للخسائر.

وناشدت المصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في انتشال جثث قتلى الميليشيا من مناطق المواجهات في باب المندب.

الجيش يقطع الإمداد ومئات الحوثيين محاصرون

وقال الناطق باسم الجيش إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على المضيق، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه، مؤكداً أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها.

انهيارات حوثية وأسرى حاولوا الهروب بحراً

وأكدت مصادر عسكرية أن عناصر الحوثي في جزيرة ميون وباب المندب تفاوض على الاستسلام، فيما أظهرت مشاهد متداولة أسرى من الميليشيا بعد دخول قوات درع الوطن وألوية العمالقة.

وقالت قوات العمالقة إنها أسرت عناصر حاولت الهروب عبر البحر، بينما انسحبت أكثر من 50 عربة تقل عشرات الحوثيين من البريهة وبني بكاري نحو الكدحة في تعز.

الجيش اليمني اليمن الحوثيين المخا تعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

أستون مارتن كهربائية

أستون مارتن تتمسك بمحركات V8 وV12 رغم تأجيل السيارات الكهربائية

غثيان السيارات الكهربائية

لماذا تصاب بالدوار داخل السيارات الكهربائية رغم نعومة قيادتها؟

بي واي دي شارك 6

اختراق أمني يجبر BYD على إصلاح ثغرة خطيرة في شاحنتها

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد