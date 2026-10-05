القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا غرب تعز

أفادت وكالة الأنباء اليمنية نقلاً عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا غربي محافظة تعز.

وقال المصدر إن القوات اليمنية تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على المدينة بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسر عدد من عناصرها، فيما تواصل القوات ملاحقة العناصر الفارة وتمشيط المواقع والأحياء والمنشآت المحررة وتأمينها.

تقدم في 5 جبهات وعمليات نوعية في صنعاء

وأفاد مراسل الإخبارية بأن القوات اليمنية تتقدم في 5 جبهات في تعز ومأرب وحجة، وتقترب من معسكر "خالد" في مدينة المخا.

وأضاف أن القوات الجوية اليمنية نفذت عمليات نوعية في صنعاء استهدفت معسكرات "فج عطان" و"نقم" و"النهدين"، واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ في العاصمة، إضافة إلى قطع إمدادات الميليشيا جنوب تعز.

مقتل 371 حوثياً وأسر 32 في معركة تحرير باب المندب

أفادت قناة العربية بأن الحصيلة الأولية لخسائر ميليشيا الحوثي في معارك جبهة باب المندب بلغت مئات القتلى والأسرى.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 371 عنصراً من الميليشيا وأسر 32 آخرين خلال المواجهات.

وأوضحت أن هذه الأرقام أولية وقابلة للارتفاع في ظل استمرار عمليات الحصر الميداني للخسائر.

وناشدت المصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للمساعدة في انتشال جثث قتلى الميليشيا من مناطق المواجهات في باب المندب.

الجيش يقطع الإمداد ومئات الحوثيين محاصرون

وقال الناطق باسم الجيش إن القوات نفذت عملية التفاف ناجحة للسيطرة على المضيق، وقطعت الطريق بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه، مؤكداً أن مئات العناصر الحوثية محاصرة في ذوباب وعليها تسليم نفسها.

انهيارات حوثية وأسرى حاولوا الهروب بحراً

وأكدت مصادر عسكرية أن عناصر الحوثي في جزيرة ميون وباب المندب تفاوض على الاستسلام، فيما أظهرت مشاهد متداولة أسرى من الميليشيا بعد دخول قوات درع الوطن وألوية العمالقة.

وقالت قوات العمالقة إنها أسرت عناصر حاولت الهروب عبر البحر، بينما انسحبت أكثر من 50 عربة تقل عشرات الحوثيين من البريهة وبني بكاري نحو الكدحة في تعز.