صدمة لعشاقها.. بورش تودع أهم سياراتها الكهربائية قريبا

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن توصل إدارة شركة “بورش” والمجلس العمالي إلى اتفاق مبدئي ينص على إنهاء إنتاج طراز “تايكان” الكهربائي بحلول عام 2030، وذلك في ظل النتائج المخيبة للآمال التي شهدتها خطة التحول الكهربائي للشركة، ورغم عدم توقيع القرار رسميا حتى الآن.

إلغاء خطط النقل والاستمرار في مصنع شتوتغارت

أشار التقرير الصادر عن صحيفة (Wirtschaftswoche) إلى أن بورش تخلت عن خططها السابقة لنقل خط تجميع تايكان إلى مصنعها في لايبزيج؛ حيث تقرر الإبقاء على عمليات التجميع داخل المصنع الرئيسي في شتوتجارت-زوفنهاوزن لما تبقى من عمر الطراز الميداني.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حصول السيارة على تحديثات لموديل عام 2027، والتي تضمنت بطارية أساسية أكبر سعة وتقنيات إلكترونية جديدة.

رد بورش وتصريحات الإدارة التنفيذية

رفض متحدث باسم بورش التعليق المباشر على هذه التقارير، محيلًا إلى تصريحات مايكل ليترز (Michael Leiters)، المدير التنفيذي للشركة، لصحيفة "فرانكفورتر ألاكماينه تسایتونج"، والتي أكد فيها عدم وجود خطط لإلغاء تايكان على المدى القريب.

ورغم هذا النفي، أقر ليترز في تصريحات منفصلة بأن توقيت إطلاق السيارة لم يكن مثاليًّا ضمن استراتيجية التحول الكهربائي الشاملة للعلامة التجارية.