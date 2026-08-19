تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

بدأت شركة “تسلا” أعمال إنشاء محطة شحن فائقة (Supercharger) جديدة في حي كوينز بمدينة نيويورك، بطاقة استيعابية تتراوح بين 64 و68 منفذ شحن، لتصبح الأكبر من نوعها على امتداد الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز البنية التحتية لشبكات الشحن في المناطق الحضرية المكتظة وتسهيل حركة التنقل عبر الولايات الشمالية الشرقية.

موقع استراتيجي وتسهيلات للشاحنات والمقطورات

تتمركز المحطة الجديدة في منطقة "ماسباث" بحي كوينز بالقرب من الطريق السريع I-495، مما يوفر نقطة توقف رئيسية للسائقين المتجهين بين مانهاتن ولونغ آيلاند.

وتتضمن المحطة تخصيص 2 من مسارات الشحن المخصصة للسيارات التي تسحب مقطورات أو عربات رحلات، مما يتيح إعادة الشحن دون الحاجة لفك المقطورة.

ويهدف هذا المشروع إلى معالجة المحدودية الحالية في جزيرة مانهاتن التي تتضمن 5 مواقع شحن فقط تحتوي على نحو 20 منفذًا إجماليًا.

استثمارات البنية التحتية ودعم حركة السير

تتساوى المحطة الجديدة في طاقتها الاستيعابية مع محطة تسلا في مدينة هاليفاكس بولاية نورث كارولينا البالغ عدد منافذها 68 منفذًا.

وتأتي هذه التوسعة ضمن استثمار بلغت قيمته 18 مليون دولار لشراء الموقع وتطويره، بهدف تلبية الطلب المتزايد من ملاك سيارات تسلا وسيارات العلامات التجارية الأخرى المصرح لها بأسطول الشحن، إضافة إلى دعم الخدمات اللوجستية المستقبلية لأساطيل القيادة الذاتية في المناطق الحضرية.