ارتفاع جديد للذهب في منتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ، وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 4156 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4096 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5267 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 6145 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 7022 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 49160 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار سبائك الذهب

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 70220 جنيهًا.

وصل سعر الأونصة (الأوقية) التي تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 218384 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 351100 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 4156 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأونصة نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).