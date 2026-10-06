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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تسجل 6.1 مليار دولار.. إعلامي الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أ ش أ

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وما شهدته حركة التبادل التجاري بين الجانبين من نمو خلال الفترة الأخيرة.

تأتي هذه التطورات في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية من نمو، انعكس على زيادة حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الإفريقي، في ظل تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتزايد فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول القارة.

وخلال إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفعت بنسبة 10.9%، لتسجل 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار الإنفوجراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي بنسبة 4.7%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستعرض الإنفوجراف أكبر 5 أسواق إفريقية مستقبلة للصادرات المصرية، حيث جاءت ليبيا في المقدمة بقيمة 869 مليون دولار، تلتها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار.

ولفت الإنفوجراف إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي تمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 384 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 205 ملايين دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 176 مليون دولار.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء العلاقات الاقتصادية حركة التبادل التجاري

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