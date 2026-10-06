تحية لأبطال القوات المسلحة.. أجراس الكنائس تدق احتفالًا بنصر أكتوبر

في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تستعيد مصر واحدة من أهم صفحات تاريخها الحديث، حين سطر أبطال القوات المسلحة ملحمة العبور واستعادة الأرض، في نصر ظل شاهدًا على قوة الإرادة المصرية وتضحيات رجال القوات المسلحة.

أجراس الكنائس تدق

وفي هذه المناسبة الوطنية، تدق أجراس الكنائس في إطار الاحتفال بذكرى النصر، لتشارك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبناء الوطن فرحتهم بهذه الذكرى، وتوجّه التحية لأبطال القوات المسلحة الذين خاضوا معركة العبور، ولأرواح الشهداء الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن الوطن.

وتأتي دقات الأجراس كرسالة محبة وانتماء، تؤكد أن أعياد وانتصارات مصر تجمع أبناءها جميعًا، مسلمين ومسيحيين، حول الوطن وتاريخه، وتبقى ذكرى أكتوبر مناسبة لاستحضار معاني التضحية والشجاعة والسلام.