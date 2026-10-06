قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحية لأبطال القوات المسلحة.. أجراس الكنائس تدق احتفالًا بنصر أكتوبر
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. 25.6 مليار جنيه استثمارات لدعم التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
بسبب رفع حظر النووي.. روسيا تهدد بتحرك قوي ضد ليتوانيا وألمانيا
ارتفاع جديد للذهب في منتصف تعاملات اليوم
الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة غدًا مع انخفاض الحرارة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
إجراءات السفر بالذكاء الاصطناعي.. مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي
تسجل 6.1 مليار دولار.. إعلامي الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية
السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر
رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: 53 عامًا على أعظم انتصار.. تحية لأبطال القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من جندي في حرب أكتوبر إلى أسقف.. رحلة الأنبا لوكاس من جبهة القتال إلى الخدمة

الأنبا لوكاس
الأنبا لوكاس
ميرنا رزق

في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تستعيد الذاكرة المصرية قصص رجال شاركوا في ملحمة العبور، ومن بينهم المتنيح الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذي جمع في مسيرته بين الدفاع عن الوطن في صفوف القوات المسلحة، وخدمة الكنيسة وشعبها لعقود طويلة.

ولد الأنبا لوكاس باسم إسحاق عطاالله جرجس في 5 نوفمبر 1949 بقرية عرب بخواج التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وحصل على دبلوم التجارة عام 1967.

جندي مقاتل في سلاح الدفاع الجوي

وقبل اتجاهه إلى الحياة الرهبانية، أدى خدمته العسكرية كجندي مقاتل في سلاح الدفاع الجوي بالجيش الثالث الميداني، وشارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وفي حديث له عن ذكرياته خلال الحرب، روى أنه عندما وطأت قدماه أرض سيناء قبّل رمالها، مؤكدًا أن تحريرها كان حلمًا ظل المصريون يحاربون من أجله حتى عبور قناة السويس.

وعقب انتهاء الحرب، عمل إسحاق عطاالله موظفًا في ديوان عام محافظة القاهرة لمدة أربع سنوات، قبل أن يترك العمل ويتجه إلى الحياة الرهبانية. 

وفي 23 مارس 1977 ترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون باسم الراهب أرسانيوس الأنبا بيشوي، ثم رُسم كاهنًا في مايو 1979، ورُقي إلى رتبة قمص في يوليو 1983.

وفي 22 يونيو 1986، رسمه البابا شنودة الثالث أسقفًا على إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيسًا لدير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وجلس على كرسي الإيبارشية في 8 نوفمبر من العام نفسه. وخلال سنوات خدمته الأسقفية، أشرف كذلك على العمل الرعوي في منطقة الوادي الجديد وكنائسها، واستمر في خدمتها حتى تأسيس إيبارشية الوادي الجديد وسيامة الأنبا بقطر أسقفًا عليها عام 2015.

كما شارك في عدد من لجان المجمع المقدس خلال فترة خدمة البابا شنودة الثالث.

واستمرت رحلة الأنبا لوكاس في خدمة الكنيسة حتى نياحته مساء 12 فبراير 2022، عن عمر تجاوز 72 عامًا، بعد حياة رهبانية امتدت لنحو 45 عامًا، قضى منها 36 عامًا أسقفًا. وهكذا بقيت سيرته شاهدة على رحلة بدأت بجندي يحمل سلاحه على جبهة القتال، ثم انتقلت إلى الراهب والكاهن، وانتهت بأسقف كرس سنوات طويلة لخدمة شعبه، لتظل قصة أحد أبطال أكتوبر من أبناء الكنيسة القبطية حاضرة في ذاكرة الوطن والكنيسة معًا.

انتصارات السادس من أكتوبر أكتوبر الأنبا لوكاس حرب أكتوبر الحياة الرهبانية البابا شنودة الكنيسة المجمع المقدس الكنيسة القبطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تحرر محضر إثبات حيازة لشقة الفسطاط

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

صحبة السمسمية

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. «صحبة سمسمية» تحيي تراث السمسمية بقبة الغوري

آيات اباظة

بعد رحلة علاج من السرطان.. آيات أباظة تعود لبرنامجها مساء الفن

الفنان الأمريكي روبرت كيلكر كيلي

وفاة النجم العالمي روبرت كيلكر كيلي عن عمر ناهز 62 عاما

بالصور

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد