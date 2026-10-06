السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، من خلال إذاعة الأغانى الوطنية بمختلف المحطات التابعة للهيئة وتوزيع الأعلام على جمهور الركاب.

وعرض عدد من المواد الفيليمية التي تبرز المناسبة ومشروعات النقل التي يجري تنفيذها بسيناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال شاشة العرض الرئيسية لمحطة مصر بالقاهرة ، وسط أجواء احتفالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بانتصارات أكتوبر المجيدة وما تجسده من ملحمة وطنية عظيمة ستظل شاهدة على قوة وإرادة الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة.

وتتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة ، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة شعباً وجيشاً ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والتقدم والازدهار .