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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات السفر بالذكاء الاصطناعي.. مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران عن انطلاق مشروع متكامل للتحول الرقمي، بالتعاون مع كل من Arcsen وSalesforce  وSITECORE، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتطوير خدماتها الرقمية، وتقديم تجربة أكثر سهولة للمسافرين عبر مختلف مراحل الرحلة.

وشهد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، مراسم توقيع الاتفاقية، حيث وقع من جانب مصر للطيران الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومن جانب شركة Arcsen محمد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة SITECORE ديڤ تيلبري، الرئيس التنفيذي للعمليات، ومحمد حجازي، المدير الإقليمي لمصر لشركة Salesforce، بحضور الطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وعدد من رؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران، والمهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويستهدف المشروع تطوير الموقع الإلكتروني لمصر للطيران وتطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب تعزيز منظومة إدارة علاقات العملاء CRM، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وتخصيصًا، مع توحيد قنوات التواصل الرقمية مع المسافرين.

وفي هذا الإطار، ستوفر SITECORE من خلال منصة SitecoreAI حلولًا متطورة لإدارة التجارب الرقمية، بما يتيح إدارة المحتوى وتخصيصه وتقديمه عبر مختلف القنوات الرقمية، بدءًا من الموقع الإلكتروني والتطبيقات وصولًا إلى مختلف نقاط التفاعل مع العملاء، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى وتخصيص الرسائل وتحسين التجارب الرقمية.

كما ستسهم حلول Salesforce في تطوير منظومة إدارة علاقات العملاء، بما يتيح لمصر للطيران بناء رؤية أكثر تكاملًا لاحتياجات المسافرين وتعزيز التواصل معهم وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا، بالاستفادة من البيانات والتحليلات والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فيما تتولى Arcsen قيادة وتنفيذ المشروع بالتعاون مع مصر للطيران وSitecore وSalesforce، بما يضمن التكامل بين مختلف الحلول والمنصات التكنولوجية، وتحويل الرؤية الرقمية للمشروع إلى منظومة تشغيلية متكاملة تدعم أهداف مصر للطيران في تطوير خدماتها وتحسين تجربة المسافر.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن هذا المشروع يأتي في ضوء استراتيجية  وزارة الطيران المدني نحو   التحول الرقمي فى جميع الأنشطة، التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية والارتقاء بكفاءة الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وتفاعلًا للمسافرين.

وقال عادل إن انطلاق المشروع يمثل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي بمصر للطيران، من خلال توحيد الجهود والخبرات بين فرق العمل بالشركة وشركائها التكنولوجيين Arcsen وSITECORE، وSalesforce، بما يسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم تطوير الخدمات وتعزز تجربة المسافر عبر مختلف مراحل رحلته.

وأضاف عادل أن شركة مصر للطيران تسعى إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والاستفادة من القدرات الرقمية المتقدمة لتقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة وتخصيصا، بما يواكب تطلعات المسافرين والتطور المتسارع الذي تشهده صناعة الطيران عالميًا.

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