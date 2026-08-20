قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم روسي واسع على كييف يخلف قتلى وجرحى ويصيب منشآت مدنية
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق
ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر
حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟.. دار الإفتاء توضح
الشيباني: مطار أبو الظهور تحت السيادة السورية وسيظل كذلك
تصعيد أم تفاوض.. إلى أين تتجه الأزمة الأمريكية الإيرانية؟
وفاة والدة ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه
«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة
تسلا تقترب من تشغيل «سايبر كاب» ذاتية القيادة في تكساس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026 - 2027.

تيسيرات التقدم للالتحاق بكلية الشرطة

‏- يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارًا من 6:00 صباحًا فى المواعيد المقررة.

‏- يتوجّه المتقدّم لمقر لجنته لتسجيل بصمته البيوميترية "الوجه والإصبع" التي يتم إجراء جميع الاختبارات المقررة للقبول بالكلية من خلالها كأحد الإجراءات التنظيمية المستحدثة هذا العام للتحقق من شخصية كل طالب في جميع مراحل التقدم للكلية.

- إعلان‏ نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على الإنترنت؛ وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء امورهم في متابعة نتائج ابنائهم دون تحميلهم مشقة السفر.

‏- قامت الكلية بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلبة المتقدمين إلى وثيقة إلكترونية يقوم الطالب بملء بياناتها علر موقع وزارة الداخلية

‏- طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وكافة الاستفسارات ذات الصلة

- الباعة دليل الطالب المتقدم للمعلومات العامة الذي يحتوي على أهم المعلومات العامة والضرورية لطالب كلية الشرطة

- إعداد منفذ لاستخراج ‏صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغات ونسخ الأوراق وأعداد ‏منفذ للاحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين

- تشكيل لجان للاستعلامات على بوابة الأكاديمية الرئيسية بوابة رقم 5  للرد على استفسارات المتقدمين

‏- إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير  على الطلبة

‏- توفير خطى تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة عن شروط وإجراءات الالتحاق "24109102 / 24109117”

مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2026

أعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق يبدأ من يوم الاثنين 13 يوليو وحتى يوم الخميس 13 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثانى ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق ذكور وإناث والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدأ من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر.

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

شروط القبول فى كلية الشرطة 2026

وعن شروط القبول، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2026/2027 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
- استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة.
- ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم على 22 سنة.
- اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.
- ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة.



 

وزير الداخلية كلية الشرطة اكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بالخط الرئيسي.. انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

ترشيحاتنا

حسام حسن

خناقة زوجات حسام حسن تهز الإعلام العالمي.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن واقعة الساحل الشمالي؟

صورة أرشيفية

ارتفاع الاحتياطيات وتحويلات المصريين تمهد لخفض الفائدة ودعم الاستثمار

روبرتو كارلوس وسهيلة الطاهري

بعد شائعة روبرتو كارلوس.. نجوم كرة عالميون اعتنقوا الإسلام بعد الاعتزال

بالصور

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

بفستان أسطورى..الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني
الصور الأولى من حفل زفاف دانا عاصي الحلاني

تعرف على سعر ومواصفات ‏V27‎‏ ‏iCAUR‏ في مصر ‏

‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏
‏V27‎‏ ‏iCAUR‏

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية
داليا البحيرى تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد