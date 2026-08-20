متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2026، التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب التي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم الاثنين 24 أغسطس.



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه حرصًا على تيسير الإجراءات أمام الطلاب، يُعلن مكتب التنسيق فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق: www.tansik.digital.gov.eg



يتم فتح باب تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة بحد أقصى (10%) سواء في الكلية المرسلة أو الكلية المستقبلة، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ثانيًا: التحويل إلى المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء أكان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

مراعاة الطاقة الاستيعابية.

الالتزام بنسبة القبول المحددة.

ويتم ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.