قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنفاق: عودة العمل بعد انزلاق كتل خرسانية بمشروع ترام الرمل في سيدي جابر
إسرائيل تعلن دعمها المطلق لـ"إثيوبيا".. ساعر: مصالحنا مشتركة وصداقتنا مع أديس أبابا وثيقة
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
السكك الحديدية تعلن تشغيل قطارين إضافيين "ثالثة مكيفة" بين القاهرة وأسوان.. اعرف المواعيد
لجنة التعليم بالبرلمان الأوروبي: الدعم السريع تتحمل مسؤولية ما يحدث في السودان
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح
التحقيق مع مدرس في نيويورك بسبب إشادته بـ يحيى السنوار
من باب المندب إلى تعز.. تصعيد عسكري يعيد رسم خريطة المواجهة في اليمن
الرئيس السيسي يصل سيول في مستهل زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية
إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني للمقاعد الشاغرة بالجامعات التكنولوجية
تشهير وابتزاز.. القبض على المتهمين في واقعة سيدة بورسعيد
أسقطت علم إسرائيل على الأرض.. هجوم كبير ضد نائبة فرنسية بالبرلمان الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رامافوزا: زيارتي لمصر عرّفتني أكثر على تاريخ أفريقيا وعززت العلاقات بين البلدين

الرئيس رامافوزا في المتحف المصري الكبير
الرئيس رامافوزا في المتحف المصري الكبير
القسم الخارجي

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة للتعرف عن قرب على جانب كبير من تاريخ القارة الأفريقية وحضارتها، مشيدًا بما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات أسهمت في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وبريتوريا.

وقال رامافوزا، خلال كلمة ألقاها أمام أهرامات الجيزة، إن جولته في عدد من المواقع الأثرية المصرية، وفي مقدمتها الأهرامات وأبو الهول، منحته فرصة للتعرف بصورة مباشرة على الإرث الحضاري والتاريخي للقارة الأفريقية، معربًا عن تقديره لما شاهده خلال الزيارة.

وأشار الرئيس الجنوب أفريقي إلى أن الزيارة تضمنت محطات مهمة على مستوى التعاون بين البلدين، من بينها لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثامن للاتحاد الأفريقي، الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن الاجتماعات والمباحثات التي شارك فيها تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بأولويات العمل الأفريقي، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بما يخدم أهداف القارة في إطار أجندة أفريقيا 2063.

كما تطرق رامافوزا إلى المواجهة الودية التي جمعت منتخب بلاده «بافانا بافانا» بالمنتخب المصري «الفراعنة»، معربًا عن سعادته بفوز منتخب جنوب أفريقيا في المباراة.

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي أن بلاده ستعود من مصر وهي «مليئة بالمعرفة ومليئة بالانتصار في قلوبنا»، في إشارة إلى ما وصفه بالحصيلة الإيجابية للزيارة على المستويين السياسي والرياضي.

وأكد رامافوزا أن الزيارة عكست عمق وأهمية العلاقات التي تجمع مصر وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللقاءات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الأفريقية شكلت فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن القضايا التي تهم القارة.

وجاءت زيارة رئيس جنوب أفريقيا إلى مصر في إطار مشاركته في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثامن للاتحاد الأفريقي، الذي بحث ملفات التنسيق والعمل المشترك ودفع الأولويات الأفريقية، إلى جانب تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات الاتحاد والتجمعات الإقليمية.
 

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز مصر القارة الأفريقية وبريتوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

فدوي عابد

فدوى عابد : أعتبر نفسي ضيفة شرف فى مصطفي محمود .. وأظهر بدور والدته

فدوي عابد

فدوي عابد: أشارك كضيفة شرف في مسلسل مصطفي محمود بدور والدته

غادة عبد العال برفقة المنتجة مها سليم

غادة عبد العال تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل" شلة ليبون" l خاص

بالصور

بشكل الوردة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد