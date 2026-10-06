رامافوزا: زيارتي لمصر عرّفتني أكثر على تاريخ أفريقيا وعززت العلاقات بين البلدين

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة للتعرف عن قرب على جانب كبير من تاريخ القارة الأفريقية وحضارتها، مشيدًا بما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات أسهمت في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وبريتوريا.

وقال رامافوزا، خلال كلمة ألقاها أمام أهرامات الجيزة، إن جولته في عدد من المواقع الأثرية المصرية، وفي مقدمتها الأهرامات وأبو الهول، منحته فرصة للتعرف بصورة مباشرة على الإرث الحضاري والتاريخي للقارة الأفريقية، معربًا عن تقديره لما شاهده خلال الزيارة.

وأشار الرئيس الجنوب أفريقي إلى أن الزيارة تضمنت محطات مهمة على مستوى التعاون بين البلدين، من بينها لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثامن للاتحاد الأفريقي، الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن الاجتماعات والمباحثات التي شارك فيها تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بأولويات العمل الأفريقي، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بما يخدم أهداف القارة في إطار أجندة أفريقيا 2063.

[WATCH] His Excellency President @CyrilRamaphosa looks back on his visit to the Arab Republic of Egypt, highlighting the outcomes of the 8th African Union Mid-Year Coordination Meeting, engagements with President Abdel Fattah El-Sisi and the strengthening of relations between South Africa and Egypt. The President also speaks about the significance of visiting Egypt’s ancient sites, including the Pyramids and the Sphinx, and the opportunity to learn more about the rich history and civilisation of the African continent. On Bafana Bafana’s victory over the Pharaohs in their international friendly, the President says South Africa returns home “full of knowledge and full of victory in our hearts”. #SAinEgypt 🇿🇦🇪🇬 #Agenda2063 #TheAfricaWeWant #BetterAfricaBetterWorld 🌍 — The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) October 6, 2026

كما تطرق رامافوزا إلى المواجهة الودية التي جمعت منتخب بلاده «بافانا بافانا» بالمنتخب المصري «الفراعنة»، معربًا عن سعادته بفوز منتخب جنوب أفريقيا في المباراة.

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي أن بلاده ستعود من مصر وهي «مليئة بالمعرفة ومليئة بالانتصار في قلوبنا»، في إشارة إلى ما وصفه بالحصيلة الإيجابية للزيارة على المستويين السياسي والرياضي.

وأكد رامافوزا أن الزيارة عكست عمق وأهمية العلاقات التي تجمع مصر وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللقاءات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الأفريقية شكلت فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن القضايا التي تهم القارة.

وجاءت زيارة رئيس جنوب أفريقيا إلى مصر في إطار مشاركته في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثامن للاتحاد الأفريقي، الذي بحث ملفات التنسيق والعمل المشترك ودفع الأولويات الأفريقية، إلى جانب تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات الاتحاد والتجمعات الإقليمية.

