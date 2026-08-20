شريان الربط بين الهرم والقاهرة الجديدة.. النقل تواصل أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

تعمل وزارة النقل على قدم وساق لتنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وهناك أهمية كبيرة لهذا الخط تتمثل في الربط ‏بين محافظتي القاهرة والجيزة، علاوة على أنه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق.

ويقدم الخط خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، القاهرة الجديدة)، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي، وخدمة قطاع السياحة لمروره بالعديد من المزارات السياحية (المتحف الكبير - متحف الحضارات - القاهرة التاريخية)؛ وبذلك يعتبر "حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما أنه يربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصري الكبير) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة) وسط توقعات أن ينقل بعد اكتماله مليوني راكب يوميا.

ووفقا لوزارة النقل، يتم تنفيذ المشروع ولأول مرة في مصر باستخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق المرحلة من المشروع، حيث يتم تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة "محطة حدائق الأشجار - محطة المساحة" (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

وأنهت الماكينة الأولى أعمالها وصولا إلى محطة الأهرامات، وستستأنف الثانية عملها في المسافة من محطة الرماية إلى محطة الأهرامات، بينما تستأنف الثالثة عملها في حفر الجزء بين محطتي مدكور والمساحة، فيما أنهت الرابعة عملها وصولا إلى محطة ميدان المساحة، كما يجرى حاليا العمل بالجزء الثاني من المرحلة "محطة المساحة – محطة الفسطاط" بعدد 2 ماكينة حفر؛ حيث بدأت الماكينة الأولي أعمالها من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح، وجارٍ تجهيز الماكينة الثانية لبدء أعمال الحفر من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح.

ويمثل تنفيذ هذه المرحلة ملحمة عظيمة تتم على أرض مصر والتي تمتد بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح انتهاء بمحطة الفسطاط.

ويتم تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم تنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي / أوراسكوم)، وجارٍ تركيبها في المسار والمحطات، فيما تم تركيب القضبان في الورشة وكذا في النفق في المسافة بين محطتي حدائق الأهرام والنصر وبين محطتي العريش والمطبعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم توريد الوحدات المتحركة بالمشروع من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية، حيث يتم تصنيع وتوريد 23 قطارا، تم توريد أول قطار منها في مايو 2026، وتم وصول القطارين الثاني والثالث في أول أغسطس 2026، وجارٍ نقلهم إلى الورشة.

ويتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل، وتم - وفقا لوزارة النقل - البدء في تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، حيث بدأ تسليم مواقع المحطات لشركات المقاولات الوطنية، والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة، وجارٍ دراسة المراحل الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة).

وتحقق المرحلة الأولى من الخط خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، كما ستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة، ومع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران، كما يجرى دراسة تنفيذ فرع لهذه المرحلة (الثانية) للربط مع مطار القاهرة الدولي وتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو.

وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما ستحقق المرحلة الرابعة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، فيما يحقق فرع المرحلة الرابعة الجاري دراسة تنفيذه لخدمة القيادة الاستراتيجية تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم.