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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
رنا عصمت

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره أحدث ظهور له برفقة زوجته ميرنا الهلباوي، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تغزل السعدني احتفالا  بعيد ميلاد زوجته، قائلا:" كل سنة وانتى طيبة يا حلالة العقد".

 وحصدت إطلالات ميرنا الهلباوى إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها  منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of one or more people, beard and wedding
May be an image of hat
May be an image of smiling, ocean and beach
May be an image of one or more people, beard, the Hoover Dam and Lake Powell


 


 

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها يا حلالة العقد السعدني ميرنا الهلباوي زوجته ميرنا الهلباوي

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يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"
أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها" يا حلالة العقد"

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