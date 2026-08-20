يا حلالة العقد.. أحمد السعدنى يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره أحدث ظهور له برفقة زوجته ميرنا الهلباوي، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تغزل السعدني احتفالا بعيد ميلاد زوجته، قائلا:" كل سنة وانتى طيبة يا حلالة العقد".

وحصدت إطلالات ميرنا الهلباوى إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.







