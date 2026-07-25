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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السعدني يحتفل يعيد ميلاد منة شلبي على طريقته الخاصة

أحمد السعدني ومنة شلبي
أحمد السعدني ومنة شلبي
سارة عبد الله

احتفل الفنان أحمد السعدني، بعيد ميلاد الفنانة منة شلبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أحمد السعدني صورة تجمعه بمنة شلبي عبر خاصية الاستوري مهنئها بعيد ميلادها، وكتب: “عيد ميلاد سعيد مانجا”.

وطرحت منصة mbc شاهد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيلم ولنا في الخيال حب، من بطولة أحمد السعدني. 

فيلم «ولنا في الخيال حب»

ويعد الفيلم أولى تجارب المخرجة سارة رزيق في تقديم الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وبسنت أبو باشا.

تدور الأحداث فى قالب يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعى انطوائى يعيش على ذكرى زوجته الراحلة ويفضل العزلة بعيدا عن العلاقات الاجتماعية، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب حين تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما لمساعدتها في تجاوز أزمتها العاطفية وأثناء محاولاته لحل مشكلتها يكتشف فى الطالبة ما يوقظ مشاعره وتتوالى الأحداث.

أحمد السعدني منة شلبي انستجرام

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