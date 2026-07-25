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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كامل العدد.. تألق تامر عاشور بحفل مهرجان المسرح الروماني بالساحل| شاهد

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
سعيد فراج

أحيا الفنان تامر عاشور ثالث حفلات المسرح الروماني بالساحل الشمالي وسط حضور الالاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار “كامل العدد”

غني تامر خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور والمنتجين مارسيل الزغبي ومعتز حبارة باقة من اغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه منها "تيجي نتراهن، هيجيلي موجوع، كل يوم" وغيرها من الاغاني.

حفلات مهرجان المسرح الروماني 

وفي الجمعة المقبلة تتجه الأنظار إلى ليلة الغناء الشعبي مع نجوم هذا اللون الغنائي رضا البحراوي ورحمة محسن وأحمد شيبة، في سهرة جماهيرية تحمل الكثير من الحماس والطاقة.

ويشهد 6 أغسطس حفلاً استثنائياً سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، ليشكل مفاجأة سارة للجمهور ورواد الموسم الفني في الساحل الشمالي.

أما في 14 أغسطس، فيلتقي عشاق الطرب والرومانسية مع النجمة الذهبية نوال الزغبي وملك الرومانسية وائل جسار، في أمسية تجمع نجمين يتمتعان بجماهيرية واسعة وحضور راسخ لدى الجمهور المصري والعربي.

ويعود المسرح ليستقبل في 21 أغسطس النجم رامي عياش والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ويُختتم الموسم في 28 أغسطس بحفل ضخم للنجم رامي صبري، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.

تامر عاشور الفنان تامر عاشور الساحل الشمالي المسرح الروماني

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