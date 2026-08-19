بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

أثارت مراسم زفاف أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم ريال مدريد السابق، روبرتو كارلوس، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلال حفل زفافه على سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري، في مراسم ذات طابع إسلامي، ما دفع بعض الحسابات والمنصات إلى تداول استنتاجات تزعم اعتناقه الإسلام.

وبحسب تصريحات إعلامية من النجم البرازيلي السابق، فإن ظهور المراسم الإسلامية خلال حفل الزفاف لم يكن إعلانًا عن تغيير ديانته أو اعتناقه الإسلام، وإنما جاء باعتبارها جزءًا من مراسم الزواج، إلى جانب إقامة مراسم إنجيلية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا ومقاطع فيديو من مراسم زفاف روبرتو كارلوس وسهيلة الطاهري، حيث ظهر نجم البرازيل السابق إلى جانب عروسه وسط أجواء احتفالية، فيما لفتت مراسم عقد القران الإسلامية الأنظار، مع حضور شيخ وظهور العروس وهي ترتدي غطاءً للرأس.

ودخل روبرتو كارلوس القفص الذهبي بعدما تزوج من سهيلة الطاهري، في مناسبة حظيت باهتمام كبير، خاصة أن العروس تنحدر من أصول مغربية ولبنانية، وتعمل في مجال إدارة أعمال اللاعبين، وهو ما جعل ارتباطها بأسطورة الكرة البرازيلية يحظى باهتمام خاص في الأوساط الرياضية والإعلامية.

ويبلغ روبرتو كارلوس 53 عامًا، ويُعد أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما صنع مسيرة استثنائية بقميص منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد، أصبح كارلوس أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الملكي، وحقق العديد من البطولات والألقاب، كما ترك بصمة بارزة مع منتخب البرازيل، الذي توج معه بكأس العالم عام 2002.

واشتهر النجم البرازيلي بتسديداته القوية ومهارته الكبيرة وسرعته، إلى جانب قدرته على تسجيل أهداف استثنائية من الركلات الحرة، ليحجز مكانه بين أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

ويأتي زواج روبرتو كارلوس من سهيلة الطاهري ليشكل محطة جديدة في حياة أسطورة الكرة البرازيلية، بعدما ظل اسمه لسنوات مرتبطًا بأبرز الإنجازات في تاريخ ريال مدريد ومنتخب البرازيل، بينما تصدر حفل زفافه المشهد مجددًا بسبب الجدل المثار حول حقيقة اعتناقه الإسلام.