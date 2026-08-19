دعوة أوروبية للحكم الصومالي عمر أرتان للمشاركة في دورة حكام يويفا 2026

تلقى الحكم الصومالي عمر أرتان، المتوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، دعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للمشاركة في دورة الحكام الصيفية للرجال لعام 2026.

ومن المقرر أن تقام الدورة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة عدد من الحكام من مختلف الاتحادات.

وبحسب الخطاب الموجه من يويفا، تم إخطار كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الصومالي لكرة القدم بالدعوة الموجهة إلى أرتان، مع وجود رغبة أوروبية في الاستفادة من خدمات الحكم الصومالي وإمكانية إسناد مباريات له في المسابقات الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام حضور أفريقي أكبر في برامج تطوير الحكام الأوروبية، إلا أن الحديث عن وجود أهداف سياسية مرتبطة بالانتخابات أو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يظل مجرد قراءة أو تكهنات ما لم تظهر أدلة أو تصريحات رسمية تؤكد ذلك.