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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزامنا مع أعياد أكتوبر.. مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والري لتنمية سيناء

تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء
تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء
حنان توفيق

تقدم  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بخالص التهنئة لجموع المصريين بذكرى يوم العبور العظيم، وأكد أن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية في ربوع سيناء تعود بالنفع لكل المصريين.

وذلك في ضوء احتفال المصريين بأعياد النصر في السادس من أكتوبر.

وأكد سويلم أن تلك المشروعات جرى تنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى ما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية في سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، موضحًا أنه يجري العمل بالمسارين الناقلين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي ٩١% لري زمام ٢٧٠ ألف فدان.

كما يجري العمل على تنفيذ عدد (٢٤) مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لري مساحة ١٢٥ ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، وتم نهو الأعمال بعدد (٢١) مأخذًا، وجار العمل في (٣) مآخذ أخرى، ومن المتوقع نهوها قريبًا، وجارٍ متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ. كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٢١) مأخذًا، وجارٍ استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات (٣) مآخذ أخرى.

كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (١٦) تجمعًا تنمويًا بشمال وجنوب سيناء، والتي تشتمل على آبار جوفية وأراضٍ زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء.

كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد (٥٦١) منشأً متنوعًا للحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

بذكرى يوم العبور العظيم مشروعات تنموية تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء

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