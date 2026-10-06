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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تكريم اسم الرئيس السادات بأعلى وسام من الكونجرس الأمريكي في احتفالية كبرى 18 أكتوبر| خاص

الدكتور عفت السادات مع محررة صدى البلد
الدكتور عفت السادات مع محررة صدى البلد
فريدة محمد

قال الدكتور عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، إن يوم 18 أكتوبر سيشهد احتفالية كبرى في الكونجرس الأمريكي لتكريم اسم الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بعد موافقة الكونجرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمنحه أعلى وسام، وهي «ميدالية السلام» من الكونجرس الأمريكي.

وأوضح السادات ، أن الاحتفالية ستشهد حضور عدد كبير من أعضاء الكونجرس، إلى جانب رئيس مجلس النواب الأمريكي «السبيكر» وعدد من كبار الساسة، مشيرًا إلى أن هناك احتفالية أخرى ستقام في السفارة المصرية، بحضور عدد من كبار رجال الدولة، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي وبعض الوزراء في الحكومة الأمريكية.

عفت السادات: تكريم الرئيس السادات يؤكد مكانته كرجل حرب وسلام

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن المصريين سعداء بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل مناسبة للتأكيد مجددًا على أن الرئيس الراحل أنور السادات حاضر في ذاكرة العالم باعتباره «رجل الحرب ورجل السلام»، وأنه أسس لمسار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا النهج يتوافق مع المسار الذي تنتهجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن تكريم السادات يعكس ما يراه الجانب الأمريكي في شخصيته من عظمة ورؤية ثاقبة وقدرة على صياغة مسار للسلام لم يتكرر.

مرور 40 عامًا على كامب ديفيد

وحول مناسبة التكريم، أوضح السادات أنها تأتي بمناسبة مرور 40 عامًا على «كامب ديفيد»، إلى جانب تكريم شخص الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي ينظر إلى السادات باعتباره نموذجًا لزعيم صاحب رؤية ثاقبة وصاحب مسار للسلام لم يتكرر.

السادات: لقاء وفود رسمية.. والحدث الاحتفالي هو الأهم

ولفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الزيارة ستتضمن لقاء وفود رسمية، إلا أن الجانب الأهم منها يتمثل في الحدث الاحتفالي الخاص بتكريم الرئيس الراحل أنور السادات.

عفت السادات الشيوخ الزعيم الراحل محمد أنور السادات الكونجرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميدالية السلام

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