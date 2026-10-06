في ذكرى النصر.. أنور قرقاش يشيد بالرئيس السادات

أشاد الدكتور أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك تزامناً مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تحل في السادس من أكتوبر من كل عام، مستعيدًا ذكريات النصر والعزة والحقوق.

وقال قرقاش، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى النصر، إن الرئيس السادات أكد أن الحرب امتداد للسياسة، وأن القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية سلاماً يحفظ الحقوق والمصالح.

وجاءت إشادة المسئول الإماراتي في الوقت الذي أحيت فيه الدولة المصرية ذكرى النصر.

وأشار إلى أن هذه الرؤية مثلت، مبدأً استراتيجيًا وظفه السادات في وقت مبكر، معتبرًا أن هذا النهج لا يزال حاضرًا في النقاشات المتعلقة بإدارة الصراعات وتحقيق السلام.