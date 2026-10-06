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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس الخليج.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات

كأس الخليج
كأس الخليج
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم الخليجية والعربية، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين منتخبي السعودية والإمارات، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى حصد اللقب وإسعاد جماهيره.

موعد مباراة السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27

تقام مباراة السعودية والإمارات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة النهائية.

مشوار السعودية إلى نهائي كأس الخليج

نجح منتخب السعودية في حجز مقعده بالمباراة النهائية بعد تخطي عقبة منتخب قطر في الدور نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب السعودي لصالحه، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا مع الإمارات في النهائي.

الإمارات تتأهل على حساب عمان

وعلى الجانب الآخر، وصل منتخب الإمارات إلى المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على منتخب عمان بهدف دون رد، في مواجهة نصف النهائي التي شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين.

ويتطلع المنتخب الإماراتي إلى استكمال مشواره الناجح في البطولة والتتويج بكأس الخليج، بينما يأمل المنتخب السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب.

المنتخبات المشاركة في خليجي 27

شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي مشاركة 8 منتخبات، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت والعراق واليمن، قبل أن تنحصر المنافسة في المباراة النهائية بين السعودية والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات

ومن المقرر أن تُنقل مباراة السعودية والإمارات في نهائي كأس الخليج «خليجي 27» عبر عدد من القنوات الرياضية، وهي:

* قنوات الكأس.
* أبو ظبي الرياضية.
* منصة شاشا.
* عمان الرياضية.
* الشارقة الرياضية.
* الكويت الرياضية.
* إم بي سي أكشن.
* إم بي سي.

وتحظى المباراة باهتمام واسع من الجماهير الخليجية، في ظل رغبة المنتخبين في إنهاء البطولة بالتتويج باللقب، خاصة مع إقامة النهائي على الأراضي السعودية

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