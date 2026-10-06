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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاطف سالم يكشف كواليس حرب أكتوبر ويرد على تصريحات سموتريتش بشأن مصر

عاطف سالم
عاطف سالم
عبد الخالق صلاح

عاطف سالم: كلام سموتريتش عن مصر «قلة أدب» وتجاوز للحدود

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق لدى إسرائيل، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن مصر «كلام غريب»، مشيرًا إلى أنه دائمًا لديه مشكلات تجاه الدولة الفلسطينية، واصفًا إياه بأنه شخصية غريبة وليس لديه شعبية.

وقال سالم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن سموتريتش مجرم يكره الشعب الفلسطيني ويرفض فكرة حل الدولتين، كما هاجم الرئيس الفلسطيني، مؤكدًا أن كافة تصريحاته تتسم بتطرف شديد جدًا.

وأضاف: «كلامه عن مصر قلة أدب، أنت جاي من برا وعايش في مستوطنة وكلامه تجاوز الحدود، وهو عايز يقول أي كلمتين عشان الانتخابات».

السفير عاطف سالم: الجيش المصري دمر تحصينات خط بارليف في 6 ساعات

وتحدث السفير عاطف سالم عن حرب أكتوبر، قائلًا: «مشافش اللي حصل في خط بارليف، ده كان ساتر ترابي 12 كيلو كان محصن لدرجة قوية، وفي 6 ساعات ادمر كله».

وأوضح: «الجيش المصري دخل واكتسح، وأن الألمان معرفوش يدخلوا خط ماجينو، لكن الجيش المصري دمر كل التحصينات خلف خط بارليف».

وأكد أن إسرائيل عاشت «في صدمة غير طبيعية» بعد سقوط خط بارليف، مشيرًا إلى أن إسرائيل درست الجبهتين المصرية والسورية قبل حرب أكتوبر وتوصلت إلى أنه لا توجد حرب.

عاطف سالم يكشف تفاصيل صدمة جولدا مائير بعد اندلاع حرب أكتوبر

واستكمل السفير عاطف سالم حديثه عن الساعات الأولى للحرب، موضحًا أن جولدا مائير يوم 6 أكتوبر 1973، الساعة الرابعة فجرًا، تلقت مكالمة من سكرتيرها العسكري بوجود هجوم مصري بعد ظهر اليوم.

وأضاف أن جولدا مائير أبلغت السفير الأمريكي برسالة لإيصالها إلى مصر، وقالت له: «لو حاربتم ستخسرون»، مشيرًا إلى أنها اعترفت في مذكراتها بأن نصر أكتوبر كان كابوسًا بالنسبة لهم، وأنها عاشت في مشكلة بعد هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر.

وفي تصريح آخر، أكد سالم أن جولدا مائير فشلت في السيطرة على القادة في إسرائيل، وكانت مقبلة على الانتحار يوم 7 أكتوبر 1973، موضحًا أن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، عرض عليها استخدام النووي ضد مصر في أكتوبر 73.

وأضاف أن جولدا مائير رفضت فكرة موشيه ديان لاستخدام النووي بعد عبور المصريين، مشيرًا إلى أن قادة إسرائيل أهانوا موشيه ديان ووصفوه بالخرف، وفقد الثقة في نفسه بعد حرب 6 أكتوبر.

عاطف سالم: مصر خدعت كافة أجهزة الاستخبارات وأمريكا لم تتوقع الحرب

أكد السفير عاطف سالم أن حائط الصواريخ كان مدمرًا للطيران الإسرائيلي في نصر أكتوبر 1973، موضحًا أن المعهد القومي الإسرائيلي أكد أن دخول شارون إلى الدفرسوار تسبب في خسائر.

وأشار إلى أنه في عام 2006 صدر كتاب «أين نجحنا وأين فشلنا في حرب الـ73» للعميد السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وكشف فشل إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، كما كشف عن وجود قسم يضم 150 عنصرًا أمنيًا كان هدفهم مصر بعد وفاة الزعيم عبد الناصر.

وتابع عاطف سالم: «مصر استطاعت خداع كافة الدول حتى أمريكا لم تتوقع أن تقوم مصر بالحرب ضد إسرائيل، وكل جهاز استخباراتي برّأ نفسه ويقول الجميع إن الأحداث التي كانت جارية تؤكد عدم وجود حرب».

عاطف سالم حرب أكتوبر سموتريتش

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