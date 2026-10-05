داليا الأتربي: ذكرى النصر تؤكد أن الاصطفاف الوطني سر عبور التحديات

تقدمت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، قيادة وضباطًا وجنودًا، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، وتجسيدًا لإرادة المصريين وقدرتهم على تجاوز أصعب التحديات وصناعة الانتصار.

وقالت داليا الأتربي إن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد انتصار عسكري، وإنما كان نموذجًا متكاملًا في الإرادة والتخطيط والتكاتف والاصطفاف الوطني، حيث توحد المصريون خلف هدف واحد، وقدموا للعالم نموذجًا في القدرة على استعادة الأرض والكرامة.

مواجهة التحديات ترتبط بمدى تماسك أبنائها واصطفافهم

وأكدت أن أحد أهم دروس نصر أكتوبر يتمثل في أن قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات ترتبط بمدى تماسك أبنائها واصطفافهم حول القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن المصريين خلال الحرب قدموا نموذجًا تاريخيًا في تغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصف.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتفال بذكرى أكتوبر لا ينبغي أن يقتصر على استحضار أحداث الانتصار، وإنما يجب أن يكون مناسبة لاستخلاص الدروس واستلهام روح أكتوبر في العمل والبناء، مؤكدة أن مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة متى توافرت الإرادة والوعي وتكاتفت جهود أبنائها.

وشددت داليا الأتربي على أن الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية مسؤولية مشتركة، وأن الاصطفاف حول الدولة والمصلحة الوطنية يمثل أحد أهم عناصر القوة في مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

واختتمت بالقول إن ذكرى نصر أكتوبر ستظل رسالة للأجيال بأن إرادة المصريين قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت صعوبة التحديات، داعية إلى استلهام هذه الروح في مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر