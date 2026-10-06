قرقاش مشيدًا ببطل العبور: الرئيس السادات صاحب بديهة استراتيجية

أشاد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إلى "بديهية استراتيجية" في الرئيس الراحل أنور السادات، قائلًا "تغيب عن العديد من القادة اليوم"، وذلك في ذكرى "حرب أكتوبر".

جاء ذلك، في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن السادات، أكد أن الحرب امتداد للسياسة، وأن القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية سلاماً يحفظ الحقوق والمصالح.

وكتب قرقاش عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "في الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر، أكد الرئيس المصري أنور السادات، رحمه الله، أن الحرب امتداد للسياسة، وأن القوة أداة تفاوض حين تكون الغاية سلاماً يحفظ الحقوق والمصالح".



وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قائلًا: "بديهية استراتيجية وظفها السادات مبكراً، وتغيب عن العديد من القادة حتى اليوم".

وقاد الرئيس السادا ت "حرب نصر أكتوبر" التي كانت إحدى نتائجها استرجاع مصر لشبه جزيرة سيناء بالتفاوض بعد نهاية الأعمال القتالية.