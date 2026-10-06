نائب الرئيس الأمريكي: مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا سيمضي قدمًا

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي يجري التخطيط له منذ فترة طويلة، سيمضي قدمًا، رغم استمرار الحاجة إلى تسوية بعض التفاصيل مع كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي خططًا لاستثمار كوريا الجنوبية 200 مليار دولار في مشروعات أمريكية، من بينها خط أنابيب ألاسكا، لكن سول سارعت إلى الإشارة إلى أن المشروع لم يُحسم بعد.

وأضاف فانس، للصحفيين في واشنطن ردًا على سؤال بشأن المشروع، "أعتقد أنه سيمضي قدمًا، من الواضح أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين تسويتها، وقد تحدث الكوريون الجنوبيون عن ذلك"، موضحا "لكن عندما يكون هناك طلب على هذه المنتجات، وهناك بالفعل طلب قوي على الغاز الطبيعي الأمريكي، أعتقد أننا سنتمكن من إنجاز المشروع".

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي لي هيونج إيل، أمام البرلمان اليوم، إن الحكومة تعتزم البدء في مراجعة الاستثمار لتقييم جدواه التجارية، وأضاف "تتفق الولايات المتحدة معنا على أهمية الجدوى التجارية".

وفي جلسة برلمانية منفصلة اليوم، أكد وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج كوان أن الجدوى التجارية شرط أساسي للمضي في المشروع، لكنه أشار إلى أن المشروع يتمتع "بالتأكيد" بقيمة استراتيجية، في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.