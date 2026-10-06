قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة
دمج 183026 طفل من ذوي الإعاقة البسيطة بأكثر من 28 ألف مدرسة بمختلف المحافظات
الطيران المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان
رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت فلا راد لعزمها
الليلة الختامية للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين
وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة
بعد شهر من الدراسة| أب يستغيث: نقلوا بنتي من 4 لـ 3 ابتدائي وقالوا “ساقطة”
"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ للموسم الشتوي وتطلق خطة شاملة لتوفير المستلزمات والتقاوي
دور الانعقاد الثاني.. انطلاق أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي: روح أكتوبر مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر: ستظل مصدر إلهام في مسيرة البناء والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تسيطر على جبال المنظرة والأشاريف جنوب تعز

معارك بين القوات اليمنية والحوثيين
معارك بين القوات اليمنية والحوثيين
محمد على

أفادت القوات اليمينة الحكومية بأنها استطاعت السيطرة مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز، في استمرارٍ لعمليات التقدم الميدانية على مسلحي الحوثي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، انطلاق العملية العسكرية "فجر اليمن"، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء "انقلاب الميليشيات الحوثية" المدعومة من إيران.

وكان العليمي قد أعلن، في خطاب وجهه إلى اليمنيين الأحد، أيضا الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. فيما بدأت القوات اليمنية ما وصفته بـ"الهجوم الاستراتيجي" لتحرير العاصمة صنعاء، بعد السيطرة على باب المندب وتنفيذ هجوم واسع من ثلاث جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه.

100 عنصر من ميليشيا الحوثي

وقُتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي وأصيب 150 آخرون، خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال، ضمن عملية "فجر اليمن".

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في موجزه للمستجدات الميدانية، بأن قوات المحور نفذت، الاثنين، 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل حبشي غرباً، ومنطقة البيرين في أطراف الكدحة.

أوضح المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيّرة للميليشيا، وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة.

القوات المسلحة في جبهة الأقروض
 

وفي التفاصيل، دحرت القوات المسلحة في جبهة الأقروض، الحوثيين من مواقع عدة عقب هجوم شنته ظهر الاثنين، ودمرت دبابة وعربة، واستولت على طقم، وأوقعت عدداً من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

أما في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، فشنت القوات هجوماً خاطفاً على مواقع الميليشيا وألحقت بها خسائر في صفوف عناصرها وعتادها، فيما نفذت في منطقة البيرين بجبهة الكدحة هجوماً استهدف تجمعات ومعدات للميليشيا، أسفر عن إحراق طقم ومقتل عدد من عناصرها وأسر آخرين.


كما نفذت قوات محور تعز سلسلة عمليات هجومية في عدد من مناطق التماس بجبهات جبل حبشي، وحققت تقدماً في بعض المواقع، وسط فرار عدد من عناصر الميليشيا، فيما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة.

وختم المركز قائلاً إن بقية جبهات المحور شهدت اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً استهدف تجمعات وآليات وأسلحة للميليشيا، بينها تجمعات في فرزة صنعاء شرق المدينة، وطقم في التبة السوداء بجبهة الضباب غرب تعز، وطقم آخر في الجبهة الغربية، إضافة إلى استهداف دبابة في سفتيل شمال شرقي المدينة.

فجراليمن القوات اليمنية جبال المنظرة والأشاريف تعز القوات الحكومية اليمنية ذيبان حيفان لمحور تعز أطراف الكدحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

ترشيحاتنا

وداعًا للواتساب على الهواتف القديمة

وداعًا للواتساب على الهواتف القديمة| حظر شامل وتلقائي للأجهزة غير المدعومة.. هل هاتفك بينها؟

مواصفات هاتف أوبو F35 5G

بمواصفات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تسلا Supercharger

تسلا تتيح لك الانطلاق دون فصل الشاحن بهذه الميزة الجديدة

بالصور

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد