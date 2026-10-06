القوات اليمنية تسيطر على جبال المنظرة والأشاريف جنوب تعز

أفادت القوات اليمينة الحكومية بأنها استطاعت السيطرة مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز، في استمرارٍ لعمليات التقدم الميدانية على مسلحي الحوثي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، انطلاق العملية العسكرية "فجر اليمن"، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء "انقلاب الميليشيات الحوثية" المدعومة من إيران.

وكان العليمي قد أعلن، في خطاب وجهه إلى اليمنيين الأحد، أيضا الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مؤكداً أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. فيما بدأت القوات اليمنية ما وصفته بـ"الهجوم الاستراتيجي" لتحرير العاصمة صنعاء، بعد السيطرة على باب المندب وتنفيذ هجوم واسع من ثلاث جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه.

100 عنصر من ميليشيا الحوثي

وقُتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي وأصيب 150 آخرون، خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال، ضمن عملية "فجر اليمن".

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في موجزه للمستجدات الميدانية، بأن قوات المحور نفذت، الاثنين، 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل حبشي غرباً، ومنطقة البيرين في أطراف الكدحة.

أوضح المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيّرة للميليشيا، وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة.

القوات المسلحة في جبهة الأقروض



وفي التفاصيل، دحرت القوات المسلحة في جبهة الأقروض، الحوثيين من مواقع عدة عقب هجوم شنته ظهر الاثنين، ودمرت دبابة وعربة، واستولت على طقم، وأوقعت عدداً من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

أما في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، فشنت القوات هجوماً خاطفاً على مواقع الميليشيا وألحقت بها خسائر في صفوف عناصرها وعتادها، فيما نفذت في منطقة البيرين بجبهة الكدحة هجوماً استهدف تجمعات ومعدات للميليشيا، أسفر عن إحراق طقم ومقتل عدد من عناصرها وأسر آخرين.



كما نفذت قوات محور تعز سلسلة عمليات هجومية في عدد من مناطق التماس بجبهات جبل حبشي، وحققت تقدماً في بعض المواقع، وسط فرار عدد من عناصر الميليشيا، فيما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة.

وختم المركز قائلاً إن بقية جبهات المحور شهدت اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً استهدف تجمعات وآليات وأسلحة للميليشيا، بينها تجمعات في فرزة صنعاء شرق المدينة، وطقم في التبة السوداء بجبهة الضباب غرب تعز، وطقم آخر في الجبهة الغربية، إضافة إلى استهداف دبابة في سفتيل شمال شرقي المدينة.