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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة طولكرم بفلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، وسط مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وتمركزت آلياتها العسكرية وقوات من المشاة عند مفترقاتها الرئيسية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال تمركزت في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت، ومنعت حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين، واحتجزت عدداً منهم.

وأضافت أن آليات الاحتلال تمركزت كذلك في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسوق الذهب، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويأتي اقتحام وسط مدينة طولكرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها (طولكرم ونور شمس) لليوم الـ617، وسط حصار مشدد وانتشار عسكري مكثف، وما يرافق ذلك من تضييق على حركة المواطنين وتعطيل الحياة العامة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدداً من الشبان الفلسطينيين، في مدينة طولكرم.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا من الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وتحديداً عند مفترق التربية القديم، واقتادتهم أمام آلياتها بعد أن كبلتهم وأعصبت أعينهم، حيث اتخذتهم دروعاً بشرية، وسط انتشار عسكري مكثف في المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتوجهت إلى منطقة السهل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم الضفة الغربية

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