قوات الاحتلال تحطم صرح الشهيد "الصعيدي".. واقتحامات بالضفة

شهدت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة المحتلة، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تخللتها مداهمة منازل واعتقالات واحتجاز شبان، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى عدد من المناطق.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، وداهمت حيي القرعان والنزّال وبناية سكنية وعدداً من المنازل، وسط دفع تعزيزات عسكرية إلى المدينة وتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات، فيما استولت على مركبة خلال الاقتحام. كما اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وداهمت عدداً من المنازل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزلاً في حي الضاحية العليا وأطلقت الرصاص، كما اقتحمت قرية كفر قليل وبلدة بيتا ومخيم بلاطة، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت الشاب باسم مرشود عقب مداهمة منزله.

قوات الاحتلال تحطم صرح الشهيد "الصعيدي"

حطمت قوات الاحتلال صرح الشهيد "الصعيدي" خلال اقتحام منطقة الضاحية الوسطى.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلقموس والطيبة، فيما تسللت وحدة خاصة إلى بلدة يعبد جنوب غرب المدينة وحاصرت منزلاً،بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات في البلدة.

وفي طولكرم، احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان ونكلت بهم قرب مفترق التربية، كما اقتحمت مخيم نور شمس وداهمت منازل في حي المحجر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي أم الشرايط وقرية كفر مالك شمال شرق رام الله، فيما هاجم مستوطنون منزلاً في قرية برقا شرق رام الله، وفق مصادر محلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وبني نعيم شرقها، وداهمت عدداً من المنازل، فيما أضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات بمنطقة وادي جحيش في مسافر يطا.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة كفر الديك غرب المحافظة، كما اقتحمت مدينة أريحا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.