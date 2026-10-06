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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تؤتي ثمارها وإيران لم تصدّر أي نفط خام الشهر الماضي

وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي
أ ش أ

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الإثنين، بأن العقوبات الأمريكية نجحت في تجميد صادرات النفط الإيراني بالكامل الشهر الماضي، بالتزامن مع هبوط عملة البلاد إلى مستويات قياسية متدنية في مؤشر على الضغوط الاقتصادية التي تواجهها طهران.

وقال بيسنت - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس)- "عملية 'النبذ الاقتصادي' تؤتي ثمارها، فقد هوى الريال إلى مستويات قياسية منخفضة، ولم تقم إيران بتحميل أي كميات من النفط الخام على الناقلات الشهر الماضي، حتى أن كبار المسؤولين الأمنيين في إيران أقروا بأن البلاد تواجه واحدة من أصعب الفترات في تاريخها".

وتعهد الوزير بألا تتوقف عملية "النبذ الاقتصادي" إلى أن يدرك النظام الإيراني أن واشنطن لن تسمح له أبداً بتمويل الجماعات وتطوير سلاح نووي.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً للمؤسسات المالية الأجنبية من أن استمرار أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المالي قد يؤدي إلى فرض عقوبات فورية ودون سابق إنذار.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان صدر عنها اليوم، أن "المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تُستهدف في أي وقت ودون إشعار مسبق، وعليها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء مثل هذه الأنشطة والعلاقات".

وزير الخزانة الأمريكي العقوبات الأمريكية الضغوط الاقتصادية

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