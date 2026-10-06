سفير قطر بالقاهرة: انتصارات أكتوبر علامة مضيئة تجسد أسمى معاني البطولة والتضحية

أكد الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامةً مضيئةً في تاريخ مصر، وتجسّد أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء، وترسّخ قيم العزة والكرامة الوطنية.
وقال سفير دولة قطر، في بيان اليوم / الثلاثاء / بمناسبة احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر: "يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة".
وأضاف: "وإننا إذ نستذكر، بكل فخر واعتزاز، بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبنائها، وما قدموه من أجل صون الوطن والدفاع عن ترابه، فإننا نؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة، وحرصنا على مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".
واختتم سفير دولة قطر قائلاً: "وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نسأل الله تعالى أن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يوفقها لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية".