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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 130 سفينة وتدمير 13 أخرى خلال 12 أسبوعا

القيادة المركزية الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية
أ ش أ

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم /الثلاثاء/ أن قواتها قامت أمس بتحويل مسار السفينة التجارية رقم 130 في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار ما وصفته بالتنفيذ الصارم للحصار البحري الأمريكي المستمر على إيران.

وأوضحت القيادة في بيان على منصة (إكس) أن قواتها استأنفت تنفيذ الحصار على السفن التي تحاول دخول المواني الإيرانية أو مغادرتها في 14 يوليو، بناءً على توجيهات القائد العام.

وأضافت أنه إلى جانب تحويل مسار 130 سفينة، قامت القوات الأمريكية بتعطيل ثلاث سفن رفضت الامتثال للتوجيهات.

وخلال الأسابيع الـ 12 الماضية، قالت القيادة المركزية الأمريكية "إن قواتها دمرت 13 سفينة تجارية، بدعوى انتهاكها للحصار أو ارتباطها بشبكة مالية سرية متعددة المليارات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لا يزال الجيش الأمريكي يركز بشكل مكثف على هذه المهمة، وسنتحرك بسرعة ضد أية سفن تحاول تجاوز الحصار.. قواتنا مدربة تدريبًا عاليًا، وتعمل باحترافية، وقادرة على تنفيذ عمليات حاسمة".

ودعت القيادة جميع العاملين في الملاحة البحرية إلى متابعة نشرات الإخطارات الموجهة إلى الملاحين، والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال بين السفن رقم 16، عند العمل في خليج عُمان و المناطق المؤدية إلى مضيق هرمز.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم السفينة التجارية رقم 130

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