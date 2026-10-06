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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. 10 نجوم جسدوا شخصية محمد أنور السادات

أحمد زكي
أحمد زكي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى يعد أحد الشخصيات الملهمة فى تاريخ مصر، ما دفع عددا من المبدعين إلى تقديم شخصيته فى أعمال فنية مختلفة حتى قدمت بشكل رئيسى من خلال فيلم “أيام السادات” للمخرج الراحل محمد خان، ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين جسدوا شخصية الرئيس الراحل. 

أحمد زكى 

يظل الفنان الراحل أحمد زكى هو أشهر من اقترن اسمهم بشخصية الرؤساء عامة وتحديدا الرئيس أنور السادات، وقدم واحدا من أنجح أفلام السيرة الذاتية وأكثرها نضجا مع المخرج الراحل محمد خان وحمل العمل اسم “أيام السادات”، فتقمص شخصيته وتعايش مع روحه وملامحه وعبر بكل ما يملك عن واحد من الرؤساء سيظل اسمه خالدا عربيا وعالميا، وتعرض النمر الأسود لبعض الانتقادات قبل تقديم فيلم السادات، خاصة من قبل الناصريين، الذين لم يقتنعوا بأن يقدم أى شخصية رئاسية بعد فيلم ناصر 56. 

خالد النبوى 

بينما قدم خالد النبوى شخصية الرئيس الراحل فى مسرحية عالمية تحت اسم "كامب ديفيد" عام 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أحمد عبد العزيز 

كما قدم الفنان أحمد عبد العزيز شخصية أنور السادات فى فيلم “حكمة فهمى" مع الفنانة نادية الجندى وشخصة فى بدايته كأحد الضباط الأحرار قبل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وتدور قصة الفيلم عن راقصة مصرية لها جولات بالخارج تعمل جاسوسة مصرية مزدوجة لبريطانيا وألمانيا أيام الحرب العالمية الثانية، تقع في حب ضابط بريطاني يقوم بدوره حسين فهمي، ويتابع تحركاتها أحمد عبد العزيز الذي جسد شخصية الرئيس أنور السادات في شبابه ويتمكن من القبض عليها في الفيلم.

نجاح الموجى 

ومن أوائل الفنانين الذين جسدوا شخصية الرئيس السادات، الراحل نجاح الموجى من خلال فيلم "زيارة السيد الرئيس" عام 1994.

محمد رمضان 

وفى عام 2012، ظهر الفنان محمد رمضان بشخصية الرئيس أنور السادات ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا".

جمال عبد الناصر 

كما قام الفنان جمال عبد الناصر بدور الرئيس أنور السادات في فيلم امرأة هزت عرش مصر، وجسد فيها عبد الناصر دور السادات في مرحلة الأربعينات وقضية مقتل أمين عثمان.

الفيلم بطولة نادية الجندي وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وإبراهيم يسري وعزت أبو عوف وإخراج نادر جلال.

عبد الله غيث 

أما الفنان الكبير الراحل عبد الله غيث جسد شخصية الرئيس الراحل "أنور السادات"، في عام 1993، فى مسلسل "الثعلب"، بطولة نور الشريف، حيث يتناول المسلسل إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل حينما كان يعمل ضابطًا فى المخابرات العامة المصرية.

محمود البزاوى 

وقدمه الفنان محمود البزاوى عام 1996 فى فيلم "ناصر 56" أمام أحمد زكى ويتناول الفيلم حياة عبد الناصر بين وزرائه ومكتبه وخطبه وعلاقاته بأعضاء مجلس قياة الثورة، وأولاده ولكن كان ظهور السادات قليلا في هذا الفيلم.

طلعت زين 

وقدمه أيضا الفنان طلعت زين في فيلم "جمال عبد الناصر" بطولة خالد الصاوى وهشام سليم إنتاج 1999، وجسد أيضا الفنان محمد نصر شخصية الرئيس "السادات" في ثلاثة أعمال هى: مسلسل "العندليب" وفي مسلسل "صديق العمر" سنة 2014 وفي مسلسل "الجماعة" ليكون له السبق في تقديمه ثلاث مرات، كما جسده الفنان مفيد عاشور في مسلسل "إمام الدعاة" بطولة حسن يوسف - وعفاف شعيب عن قصة حياة محمد متولي الشعراوي. 

زين نصار 

ظهر أيضا في مسلسل "فارس الرومانسية" الذي يتناول سيرة حياة الأديب الكبير يوسف السباعي، الفنان زين نصار مجسدا شخصية الرئيس السادات، وشارك في بطولة العمل محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبداللطيف، وقدم شخصية الرئيس السادات الفنان عاصم نجاتي في مسلسل "ناصر"، وشارك في بطولة العمل مجدي كامل، صلاح السعدني، لقاء الخميسي.

أحمد زكي محمد أنور السادات ذكرى وفاة محمد أنور السادات أحمد عبد الغزيز خالد النبوي

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