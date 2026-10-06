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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد الموجي يعلن غياب ابنته فرح عن مهرجان الموسيقى العربية

المايسترو محمد الموجي
المايسترو محمد الموجي
محمد سعيد

كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أن ابنته المطربة فرح الموجي لن تشارك في الدورة الـ34 من المهرجان، موضحًا أن غيابها هذا العام لا علاقة له بالخلافات أو الأزمات التي شهدها المهرجان مؤخرًا.

محمد الموجي

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»: «فرح الموجي مش هتكون موجودة في مهرجان الموسيقى العربية السنة دي، بغض النظر عن المشاكل، بس عندها ظروف تمنعها من المشاركة، لكنها كل سنة بتكون موجودة».

وكان المطرب أحمد جمال زوج فرح الموجي قد أعلن عدم مشاركته في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعدما أثار حديث عن مشاركته في المهرجان على سبيل المجاملة استيائه، ليعلن انسحابه من المشاركة، وهو ما كشف الموجي تفاصيله خلال اللقاء نفسه.

المايسترو محمد الموجي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المطربة فرح الموجي محمد الموجي

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