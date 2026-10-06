قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحية لأبطال القوات المسلحة.. أجراس الكنائس تدق احتفالًا بنصر أكتوبر
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. 25.6 مليار جنيه استثمارات لدعم التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
بسبب رفع حظر النووي.. روسيا تهدد بتحرك قوي ضد ليتوانيا وألمانيا
ارتفاع جديد للذهب في منتصف تعاملات اليوم
الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة غدًا مع انخفاض الحرارة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
إجراءات السفر بالذكاء الاصطناعي.. مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي
تسجل 6.1 مليار دولار.. إعلامي الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية
السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر
رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: 53 عامًا على أعظم انتصار.. تحية لأبطال القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رحلة جوية تثير المخاوف.. كينيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل أول حالة إصابة وافدة بفيروس إيبولا في البلاد، بعد وفاة مواطن كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يعود إلى كينيا، حيث تأكدت إصابته بسلالة بونديبوجيو من الفيروس.

وقال وزير الصحة الكيني عدن دوالي، يوم الثلاثاء، إن الوزارة أكدت أول حالة وافدة لمرض فيروس إيبولا بونديبوجيو، موضحاً أن المصاب كان يعيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار السنوات السبع الماضية، وأصيب بالمرض قبل نحو شهر من عودته إلى بلاده.

وبحسب وزارة الصحة، تلقى الرجل العلاج في عدد من المنشآت الصحية داخل الكونغو، قبل أن يغادر البلاد براً متجهاً إلى أوغندا المجاورة، ومنها استقل رحلة جوية إلى العاصمة الكينية نيروبي.

رحلة جوية تثير مخاوف من انتقال العدوى

وصل المصاب إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي على متن رحلة تابعة لشركة جامبوجيت، كانت تقل 23 راكباً، وذلك في نحو الساعة 1:10 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت 3 أكتوبر.

وخضع الرجل لفحص روتيني للصحة العامة داخل المطار قبل المرور عبر قسم الهجرة، ثم نقله أقاربه وأصدقاؤه مباشرة من المطار إلى مستشفى نيروبي، حيث جرى وضعه في العزل فور وصوله.

وأظهرت الفحوص الطبية لاحقاً إصابته بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة.

28 شخصاً تحت المراقبة

وعقب تأكيد الإصابة، بدأت السلطات الصحية في كينيا إجراءات تتبع المخالطين، وحددت 28 شخصاً كانوا على اتصال بالمريض، من بينهم أفراد من أسرته وعاملون في المجال الطبي.

وتشمل عملية التتبع مسار المريض خلال وجوده في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ورحلته الجوية إلى نيروبي، إضافة إلى الأشخاص الذين تعاملوا معه بعد وصوله إلى كينيا.

وكانت السلطات الكينية قد عززت بالفعل إجراءات مراقبة الأمراض في المطارات والمعابر الحدودية البرية، على خلفية تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع رفع مستوى الفحص وتعزيز القدرات المختبرية والاستعداد داخل المنشآت الصحية.

وينتقل فيروس إيبولا من خلال الاتصال المباشر بدم أو سوائل الجسم الأخرى لشخص مصاب، أو عبر المواد الملوثة بالفيروس.

وتواصل السلطات الصحية مراقبة الأشخاص الذين جرى تحديدهم كمخالطين للمصاب، بحثاً عن أي أعراض، في إطار إجراءات الترصد ومنع انتقال العدوى بعد تسجيل أول حالة وافدة في كينيا.

وزارة الصحة الكينية فيروس إيبولا كينيا الكونغو الديمقراطية سلالة بونديبوجيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تحرر محضر إثبات حيازة لشقة الفسطاط

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الدفاع اليمني: العمليات تتجه نحو التصعيد في مختلف الجبهات

فيصل بن محمد العواضي

الإعلام اليمنية: أعداد كبيرة من الحوثيين فروا من المخا وريف تعز

جانب من اللقاء

اللواء علي حفظي: الجيش المصري كبد إسرائيل خسائر فادحة خلال حرب الاستنزاف

بالصور

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد