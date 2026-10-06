الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وما شهدته حركة التبادل التجاري بين الجانبين من نمو خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية من نمو، انعكس على زيادة حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأفريقي، في ظل تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتزايد فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول القارة.

وخلال إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي ارتفعت بنسبة 10.9%، لتسجل 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار الإنفوجراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 4.7%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستعرض الإنفوجراف أكبر 5 أسواق أفريقية مستقبلة للصادرات المصرية، حيث جاءت ليبيا في المقدمة بقيمة 869 مليون دولار، تلاها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار.

ولفت الإنفوجراف إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي تمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 384 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 205 ملايين دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 176 مليون دولار.