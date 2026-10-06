قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحية لأبطال القوات المسلحة.. أجراس الكنائس تدق احتفالًا بنصر أكتوبر
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. 25.6 مليار جنيه استثمارات لدعم التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
بسبب رفع حظر النووي.. روسيا تهدد بتحرك قوي ضد ليتوانيا وألمانيا
ارتفاع جديد للذهب في منتصف تعاملات اليوم
الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة غدًا مع انخفاض الحرارة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
إجراءات السفر بالذكاء الاصطناعي.. مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي
تسجل 6.1 مليار دولار.. إعلامي الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية
السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر
رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: 53 عامًا على أعظم انتصار.. تحية لأبطال القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، وما شهدته حركة التبادل التجاري بين الجانبين من نمو خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية من نمو، انعكس على زيادة حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأفريقي، في ظل تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتزايد فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول القارة.

وخلال إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي ارتفعت بنسبة 10.9%، لتسجل 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار الإنفوجراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 4.7%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستعرض الإنفوجراف أكبر 5 أسواق أفريقية مستقبلة للصادرات المصرية، حيث جاءت ليبيا في المقدمة بقيمة 869 مليون دولار، تلاها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار.

ولفت الإنفوجراف إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي تمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 384 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 205 ملايين دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 176 مليون دولار.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الوزراء مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تحرر محضر إثبات حيازة لشقة الفسطاط

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

بوسي تثير الجدل بجمالها

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بالصور

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد