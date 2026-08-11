الصومالي عمر أرتان يصل النمسا استعدادًا لإدارة السوبر الأوروبي

وصل الحكم الصومالي عمر أرتان إلى مدينة سالزبورج النمساوية، استعدادًا لإدارة مواجهة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في ظهور تاريخي للحكم البالغ من العمر 34 عامًا على الساحة الأوروبية.

ويستعد أرتان لقيادة المباراة التي تجمع باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في النمسا.

ويحظى تعيين الحكم الصومالي بأهمية خاصة، إذ قد يصبح في حال إدارته للمباراة أول حكم من خارج القارة الأوروبية يقود نهائيًا تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويأتي اختيار أرتان في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في أبريل الماضي، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، وعلى رأسها قطاع التحكيم.

ويحمل التعيين أهمية إضافية للحكم الصومالي، بعدما واجه أزمة خلال كأس العالم 2026، حيث مُنع من دخول الولايات المتحدة، ما حال دون مشاركته في إدارة مباريات البطولة.

ويأمل أرتان في أن يشكل السوبر الأوروبي محطة بارزة في مسيرته التحكيمية، خاصة أنه يدرك رمزية تمثيل القارة الأفريقية في مباراة بهذا الحجم على مستوى الكرة الأوروبية.